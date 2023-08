Dove comprare Xiaomi Mix Fold 3: il pieghevole con Snapdragon 8 Gen 2 e quad-camera

Presentato solo qualche giorno fa, il nuovo foldable di Xiaomi è già disponibile in Cina e sta raccogliendo fin da subito il favore del pubblico. Xiaomi Mix Fold 3 ha stupito tutto con la sua nuova cerniera pieghevole e le specifiche non solo da top di gamma, ma anche da assoluto camera-phone. Scoprite subito dove acquistare il nuovo Xiaomi Mix Fold 3, il foldable che promette scatti mozzafiato e nessun compromesso!

Xiaomi Mix Fold 3: dove comprare il nuovo foldable

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mix Fold 3 è stato presentato in Cina il 14 agosto 2023 ed è dotato di un display esterno AMOLED da 6,56″ Full HD+, mentre quello interno è un pieghevole LTPO da 8,03″ con protezione UTG (Ultra-Thin Glass). Sotto la scocca batte il cuore di uno Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, affiancato da 2/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile. Purtroppo sappiamo già che il dispositivo sarà disponibile per l'acquisto solo in Cina e che non sarà disponibile una versione global (almeno per il momento).

GizTop

Il sistema operativo supporta solo le lingue inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google con il supporto per gli aggiornamenti OTA.

Bande supportate 4G: FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B26 5G: n1 / n3 / n5 / n8 / n28a / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Xiaomi Mix Fold 3.

