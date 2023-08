La fotocamera di Xiaomi 14 Pro si “ispirerà” a quella di MIX Fold 3

Seppur ci siano modi per acquistarlo, purtroppo Xiaomi MIX Fold 3 è stato confermato che rimarrà esclusiva della Cina, e quindi l'attenzione degli utenti occidentali è rivolta a Xiaomi 14 e 14 Pro. A differenza dello smartphone pieghevole, che non viene importato per non incorrere nel rischio di un flop, i prossimi top di gamma Xiaomi saranno disponibili anche sul mercato Global. E secondo le ultime indiscrezioni, il futuro top porterà fuori dalla Cina la nuova fotocamera introdotta sull'ultimo capitolo della serie MIX Fold.

Xiaomi MIX Fold 3 e Xiaomi 14 Pro avranno tanto in comune, fotocamera compresa

Crediti: Xiaomi

Lo affermano i leaker cinesi, secondo cui Xiaomi 14 Pro avrà la stessa coppia di teleobiettivi introdotta su Xiaomi MIX Fold 3. Questo significherà la stessa configurazione con zoom 3.2x e 5x, permessa dall'utilizzo di una lente periscopiale sul secondo sensore; in entrambi i casi, sono Samsung S5K3K1 da 10 MP stabilizzati otticamente (OIS).

Se così fosse, sarebbe un avanzamento tecnico non indifferente rispetto a Xiaomi 13 Pro, che ha un solo teleobiettivo 3.2 e manca quindi di uno zoom ottico per la distanza, mettendo Xiaomi 14 Pro al pari della lunghezza focale offerta da Xiaomi 13 Ultra, anch'esso con zoom 3.2x/5x. Non vengono specificati gli altri sensori, ma è possibile che un'altra feature di Xiaomi 14 Pro ereditata da MIX Fold 3 siano le lenti Leica Vario-Summicron per migliorare l'acquisizione di dettagli e luminosità.

Abbiamo già le prime immagini della serie Xiaomi 14, in cui troviamo conferma dell'adozione di una fotocamera con quattro sensori anziché tre. Oltre alla fotocamera, i prossimi top di gamma Xiaomi avranno dalla loro molte altre migliorie tecniche.

