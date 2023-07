Xiaomi 14, immagini render: ma dov’è il design azzardato?

Anziché i soliti leaker e insider, a parlare di come sarà fatto Xiaomi 14 ci ha pensato direttamente Wei Xu, uno dei membri del team di design Xiaomi. Per rispondere alla curiosità della community, sul proprio profilo Weibo ha dato un primo assaggio di cosa aspettarsi, affermando che lo smartphone sarà “più incredibile di Xiaomi 11 Ultra“, lasciando presagire fattezze peculiari. Il modello Ultra della serie 11 è stato probabilmente il top di gamma più peculiare mai prodotto dall'azienda, con un second display che non ha trovato seguito nei modelli successivi. In seguito a queste dichiarazioni, però, sono comparse delle immagini render che mostrano uno smartphone tutt'altro che particolare.

Nuove immagini render di Xiaomi 14, svelato come dovrebbe cambiare il design

Prendendo per buona questa rappresentazione schematica (e come al solito prendiamola con le dovute pinze), Xiaomi 14 pare mantenere invariato il look del suo predecessore. Rispetto a Xiaomi 13, infatti, sia davanti che dietro non si scorgono grandi differenze, anzi: su un lato lo schermo punch-hole, sull'altro un modulo fotografico pressoché identico a quello dell'attuale flagship Xiaomi. Per l'esattezza, le parole di Wei Xu facevano riferimento non al modello base bensì a Xiaomi 14 Pro, anche se finora Xiaomi ci ha abituati a modelli Pro identici se non per le dimensioni ai modelli standard. È possibile che, per la prima volta, il Pro differisca in maniera più sensibile, ma è un'ipotesi ancora da valutare.

Esteticamente parlando, la principale differenza dovrebbe sostanziarsi nello schermo più pregiato, come vociferato in precedenza. L'idea che si sta delineando è che Xiaomi 14 rappresenterà un passo in avanti perlopiù per le specifiche, a partire dallo Snapdragon 8 Gen 3 di cui dovrebbe essere il primo a montarlo (perlomeno in Cina) ma anche in termini di fotocamera, lenti fotografiche, teleobiettivo, batteria, ricarica, selfie camera e porta USB.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le