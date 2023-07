Xiaomi 14 e 14 Pro: buone notizie per batteria e ricarica

Da tempo si parla dei prossimi Xiaomi 14 e 14 Pro: nonostante manchi ancora mesi al loro debutto, le indiscrezioni non accennano a placarsi. Ancora una volta, un noto insider ha posto l'accento su alcune migliorie che troveremo a bordo del duo di top di gamma, a questo giro per quanto riguarda batteria e ricarica.

Xiaomi 14 e 14 Pro: spuntano nuovi indizi sui prossimi top di gamma

Del modello base si era già parlato nei mesi passati ma ora entra in gioco il buon DigitalChatStation, insider cinese spesso affidabile. Secondo le ultime novità riportate dal leaker, Xiaomi 14 e 14 Pro avrebbero rispettivamente una batteria da 4.860 mAh e da 5.000 mAh, un passo in avanti rispetto a Xiaomi 13 e 13 Pro e alle loro 4.500 e 4.820 mAh. Per avere un amperaggio da 5.000 mAh bisogna necessariamente rivolgersi al più costoso Xiaomi 13 Ultra, perciò farebbe piacere avere una maggiore capienza sui modelli più economici.

Parlando di ricarica rapida, quella del fratello maggiore Pro resterebbe da 120W; la vera novità dovrebbe essere rappresentata dal modello “minore”, con una potenza di 90W (contro i 67W di Xiaomi 13). Infine, similmente all'attuale generazione, entrambi avrebbero i supporto alla ricarica wireless da 50W.

Resta poi un ultimo aspetto, forse il più scontato: a muovere il tutto ci sarebbe il chipset SM8650, ovvero il futuro Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Sarebbe prodotto a 4 nm N4P da TSMC e dovrebbe puntare su CPU e GPU ancora più potenti, con punteggi altissimi nei benchmark. Per quanto riguarda le altre novità, si parla di un design più azzardato e nuove lenti WLG, per migliorare il comparto fotografico. Infine sono già cominciate le vanterebbe il sensore fotografico più grande di sempre.

