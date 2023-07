Problemi per Vision Pro: Apple rivede al ribasso le stime per la produzione

Che Vision Pro di Apple fosse un dispositivo con una qualità tecnologica davvero molto alta è stato palese fin da subito, ma negli ultimi giorni sembrano averlo realizzato anche le fabbriche che si occuperanno della produzione. Il nuovo visore XR è molto complesso da realizzare, per questo motivo la stima per la produzione complessiva del 2024 è stata più che dimezzata.

Apple Vision Pro: produzione più che dimezzata per il 2024

Crediti: Apple

Secondo il report diffuso da The Financial Times, in questi giorni Apple avrebbe tagliato la stima per la produzione di Vision Pro. La quantità iniziale sarebbe dovuta essere circa 1 milione all'anno, ma le fabbriche probabilmente riusciranno produrne soltanto 400.000 unità del corso del 2024. La causa sarebbe da riscontrare nella complessità del design di Vision Pro, con la funzione EyeSight particolarmente ostica da implementare.

Le fotocamere infatti sono integrate sotto lo schermo e hanno bisogno di una calibrazione particolare durante il processo di produzione, che quindi richiede un tempo maggiore rispetto a quello inizialmente previsto. L'assemblaggio di Vision Pro avviene nelle fabbriche di Luxshare, dove sono stati prodotti anche diversi modelli di Macbook e AirPod.

La seconda generazione di Vision Pro, con un'occhio in più al risparmio, inoltre, sembrerebbe essere stata posticipata: l'arrivo era atteso nel 2025, ma potrebbe slittare ancora di un anno a causa dei problemi sorti con la produzione.

