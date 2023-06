Apple lavora già al successore di Vision Pro: versione economica in arrivo nel 2025

Nonostante Vision Pro non sia nemmeno ancora arrivato sul mercato, Apple sembrerebbe essere già al lavoro su un successore, affiancato da una versione più economica ed accessibile. A riportare l'indiscrezione è Mark Gurman di Bloomberg, che si è sempre dimostrato attendibile nel corso degli ultimi anni.

Una versione economica per allargare il mercato, ma senza troppi compromessi

Nella sua newsletter settimanale, Gurman ha condiviso quelli che sembrerebbero i piani di Apple per il futuro di Vision Pro. L'azienda sarebbe già a lavoro sul nuovo modello, da affiancare ad una versione economica che possa risultare più appetibile sul mercato. Il prezzo di 3500 dollari, infatti, è forse l'impedimento più grande che potrebbe costare al nuovo visore della compagnia la sua popolarità sul mercato.

Gurman suggerisce che il dispositivo “economico” possa prendere il nome di Apple Vision oppure Apple Vision One, tuttavia la parte fondamentale non sarà il nome ma bensì il prezzo. Il noto analista è convinto che la compagnia statunitense non abbia intenzione di sacrificare la qualità in funzione del prezzo, quindi i compromessi saranno davvero pochi.

Per esempio, Apple potrebbe ridurre la risoluzione degli schermi, utilizzare un processore meno potente e un array di fotocamere e sensori più piccolo. Il design potrebbe essere più semplice e richiedere le AirPods per usufruire dell'audio spaziale, riducendo in questo modo il prezzo di diverse centinaia di dollari.

Apple Vision Pro, tuttavia, potrebbe essere costretto a cambiare nome in Cina: anche in questo caso c'è lo zampino di Huawei.

