DERE R16 Pro con display 2.5K da 16″ e Intel N95: occasione super a meno di 200€!

Arriva un nuovo portatile low budget per tutte le tasche, una soluzione dal prezzo accessibile ma dotata di un buon comparto tecnico. Lavorare e studiare in mobilità è alla portata di tutti con DERE R16 Pro: il laptop economico debutta su AliExpress ad un prezzo davvero niente male, con tanto di coupon dedicato e spedizione direttamente dall'Europa!

DERE R16 Pro debutta su AliExpress, subito in sconto con Coupon

Sempre più prodotti economici offrono dimensioni compatte ed un peso contenuto, ma sacrificato lo schermo. Non è questo il caso di DERE R16 Pro, portatile realizzato con una scocca metallica, caratterizzato da un profilo sottile e che non rinuncia ad un ampio schermo IPS da 16″. Il pannello offre una risoluzione fino a 2.5K, rapporto in 16:10, copre il 100% della gamma sRGB, ha una luminosità fino a 300 nit ed un angolo di visione di 178°. Il dispositivo ha un peso di soli 1,2 kg e presenta un'apertura fino a 180°.

Il cuore del laptop è il processore di 12° generazione Intel N95 (Alder Lake), soluzione performante (fino a 3,4 GHz in modalità Turbo) accompagnata da una GPU Intel UHD Graphics, RAM LPDDR5 (fino a 12 GB) e storage SSD (fino a 512 GB).

Il portatile DERE R16 Pro è alimentato da una batteria da 38 Wh mentre lato connettività troviamo il WiFi Dual Band ed il Bluetooth. La sicurezza è affidata ad un lettore d'impronte digitali, integrato in uno spazio presente all'interno dell'ampio trackpad. La tastiera è retroilluminata ed ospita anche il tastierino numerico. Presente all'appello una fotocamera per le videochiamate; questa è dotata di un pratico copri webcam, in modo da mantenere la massima privacy. Il software a bordo è Windows 11, l'ultima incarnazione del sistema operativo di Microsoft.

Il nuovo portatile DERE R16 Pro debutta su AliExpress al prezzo di 196,8€, nella configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Riscattate il coupon A9BQT8WSIYXN per ottenere il prezzo indicato! Inoltre vi segnaliamo la presenza della spedizione gratis dall'Europa, caratteristica sempre gradita.

Contenuto realizzato in collaborazione con DERE.

