Sony Xperia Pro-I II con due sensori da 1″: sfida lanciata a Xiaomi, OPPO e vivo

Se si escludono Panasonic Lumix-DMC-CM1, che era più una fotocamera che un telefono, e Sharp Aquos R6/Leitz Phone 1, due modelli estremamente poco diffusi, Sony Xperia Pro-I fu il primo smartphone a portare il concetto di sensore 1″-type a una platea più ampia. Nonostante il sensore utilizzato fosse lo stesso della compatta Sony RX100 VII, Sony optò per utilizzarne una porzione, 12,2 MP anziché i 20 MP complessivi, e furono invece marchi quali Xiaomi, OPPO e vivo a utilizzare veramente un sensore da 1″ sui rispettivi top di gamma. Ma con l'avvento del prossimo Sony Xperia Pro-I II pare che l'azienda nipponica voglia riprendersi la scena.

Sony Xperia Pro-I II potrebbe essere il primo smartphone ad avere due sensori da 1″

Grazie alle prime immagini render trapelate in rete, scopriamo come sarebbe fatto questo Sony Xperia Pro-I II, che rispetto al suo predecessore sembrerebbe avere non una tripla bensì una doppia fotocamera. La novità starebbe proprio nella scelta di questi due sensori, perché secondo le indiscrezioni rimbalzate online il futuro top di gamma Sony sarebbe il primo al mondo ad avere due sensori da 1″.

In realtà i rumor vanno oltre, affermando che sarebbe dotato di un nuovo sensore con “pixel sovrapposti a transistor a doppio strato” che andrebbe “oltre il pollice“, una tecnologia non ben spiegata ma che a occhio e croce dovrebbe corrispondere al sensore Exmor T for Mobile introdotto per la prima volta su Sony Xperia 1 V. La sua struttura a doppio strato separa fotodiodi e fototransistor, migliorando la quantità di luce e riducendo il rumore, perciò è possibile che si stia parlando di un sensore sempre da 1″ ma con capacità tecniche che lo porrebbero al pari di sensori dimensionalmente più grandi. Resta il dubbio su una configurazione solamente doppia, che escluderebbe uno fra ultra-grandangolare e teleobiettivo, una mancanza che farebbe strano su un camera phone del genere.

