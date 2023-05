Sony Xperia 1 V ufficiale: ha una delle fotocamere più avanzate di sempre

Xiaomi 13 Ultra, OPPO Find X6 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max: la concorrenza per ambire a essere il miglior camera phone in circolazione è tanta, e Sony Xperia 1 V ne è la riprova. Per la sua nuova uscita, la compagnia nipponica ha creato un top di gamma che mantiene quanto di buono visto finora, elevando ulteriormente il suo comparto fotografico e accompagnandolo da specifiche decisamente apprezzabili.

Sony presenta Xperia 1 V, il suo nuovo top di gamma con ambizioni da camera phone

Xperia 1 V mantiene il classico look Sony: form factor allungato in 21:9, cornici al posto di notch o punch-hole e design industriale per uno smartphone protetto da Gorilla Glass Victus 2 e certificazione IP65/68 contro liquidi e polvere. Lo schermo ha specifiche monstre: un pannello OLED 10-bit HDR da 6,5″ 4K (3.840 x 1.644 pixel) con densità di 643 PPI, refresh rate a 120 Hz e processore X1 per il miglioramento della qualità video. È lo schermo 4K più luminoso e con la più alta fedeltà cromatica mai realizzato per uno smartphone Sony, incastonato in una scocca in tre colorazioni: Nero, Argento Platino e Verde Kaki, in dimensioni di 165 x 71 x 8,3 mm per 187 grammi.

A permetterne il funzionamento c'è lo Snapdragon 8 Gen 2, SoC a 4 nm TSMC con CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz + 3 x 2,0 GHz), GPU Adreno 740, 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di spazio d'archiviazione UFS 4.0 espandibile via microSD, feature ormai sparita da molti smartphone di fascia medio/alta. Dentro c'è l'unità d'alimentazione, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 30W (50% in 30 minuti), anche in modalità wireless con standard Qi e inversa. La connettività comprende supporto 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USBC 3.2, il software si basa su Android 13 e c'è anche un impianto di dissipazione aumentato del 60% per evitare i casi di surriscaldamento che affliggono Xperia 1 IV.

Il top di gamma Sony punta molto sulla multimedialità, compresa la presenza di speaker stereo Dolby Atmos e dell'ingresso mini-jack, anch'esso ormai desaparecido dalla fascia alta. Ma la vera protagonista è ovviamente la tripla fotocamera da 48+12+12 MP f/1.9-2.2-2.3/2.8, visto che nasconde alcune primizie per l'ambito fotografico, a partire dalla presenza del tasto Shutter per scattare più agevolmente. Il sensore principale non è il più grande in circolazione: misura 1/1.35″ ma è il è il primo in assoluto Exmor T for Mobile. Questo significa doppio strato per i pixel, separando fotodiodo e fototransistor, il ché migliora la quantità di luce assorbita ma riducendo di 2 volte il rumore, e la struttura BSI Quad-Bayer prende i pixel da 1.12 µm e li rende da 2.24 µm scattando in Pixel Binning 4-in-1 a 12 MP.

Non manca la stabilizzazione ottica OIS, così come autofocus Dual Pixel con tracciamento degli occhi per mantenere a fuoco il soggetto in foto e video. Non mancano le ottiche Carl Zeiss con rivestimento T* per ridurre il lens flare, così come la possibilità di registrare video fino in 4K a 120 fps, anche in HDR. Per quanto riguarda gli altri sensori, c'è un ultra-grandangolare da 16 mm ma soprattutto un teleobiettivo stabilizzato otticamente con zoom continuo 3.5/5.2, così come la selfie camera da 12 MP. Sparisce il sensore ToF, che secondo Sony si era reso superfluo grazie al miglioramento dei suoi algoritmi IA. La lista delle funzionalità è come al solito estesa, con le app Photo Pro e Video Pro permettono una configurazione approfondita dei parametri fotografici.

Sony Xperia 1 V viene lanciato in Europa al prezzo di 1.399€ con disponibilità sul mercato a partire da fine giugno.

