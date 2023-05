OPPO Find N2 Flip è tra i primi smartphone a ricevere Android 14 Beta 1

Il nuovo Google I/O 2023 si è concluso con tante novità sia per quanto riguarda i dispositivi Pixel che la parte software. Ovviamente non sono mancati annunci relativi alla prossima versione dell'OS del robottino verde e come di consueto anche i vari brand hanno cominciato ad annunciare i rispettivi update. La compagnia cinese ha confermato che OPPO Find N2 Flip è uno dei primi smartphone a ricevere Android 14 Beta 1: gli utenti possono provare la versione per sviluppatori della ColorOS, basata sulla prima beta di Android 14, sperimentando nuove funzionalità e API sul loro flip phone.

OPPO Find N2 Flip è pronto a ricevere l'aggiornamento ad Android 14 Beta

Come evidenziato anche in apertura, Android 14 è l'ultima incarnazione dell'OS di Google. Questa versione include diversi aggiornamenti per migliorare la produttività, le prestazioni, la privacy, la sicurezza e la personalizzazione dell'utente.

Offre interfacce utente di sistema più intuitive, come il tasto per tornare indietro a metà display e un foglio di condivisione del sistema perfezionato. Per rafforzare la privacy degli utenti, il sistema consente alle app di limitare la visibilità di determinate schermate solo ai servizi di accessibilità.

L'aggiornamento Android 14 Beta 1 sarà disponibile per OPPO Find N2 Flip, il primo smartphone pieghevole a conchiglia del brand, presentato lo scorso febbraio. Il dispositivo è dotato di uno dei più grandi schermi esterni interattivi del settore e della piega più invisibile grazie alla cerniera Flexion Hinge di nuova generazione. Se volete saperne di più, date un'occhiata anche alla nostra recensione.

Inoltre, ricordiamo che Find N2 Flip è accompagnato dalla promessa di quattro aggiornamenti ColorOS e cinque anni di aggiornamenti della sicurezza.

È possibile ora scaricare la versione per sviluppatori di ColorOS, basata su Android 14 Beta 1 tramite questo link, e, nel corso dell'anno, gli utenti globali di OPPO Find N2 Flip potranno godere della versione pubblica di ColorOS basata su Android 14.

