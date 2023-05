GearBerry è il nuovo store per appassionati di incisori e stampanti 3D: subito sconti e coupon!

GearBerry è un nuovo store che tutti gli appassionati di incisori laser e stampanti 3D impareranno ad amare subito. Nato dalla passione per il fai-da-te, GearBerry propone strumenti e accessori delle migliori marche come Anycubic, Ortur, Xtool a prezzi estremamente competitivi, offrendo supporto prima e dopo ogni vendita. I prodotti disponibili su questo store vengono scelti accuratamente per offrire agli utenti solo il meglio, con i feedback che vengono costantemente monitorati dal team di supporto che si assicura che i clienti siano sempre soddisfatti. Per festeggiare il lancio dello store, GearBerry propone subito tanti sconti e coupon!

Qualità e convenienza da GearBerry: il nuovo store dedicato agli amanti del fai-da-te

La promozione di lancio di GearBerry propone sconti su tanti articoli presenti nello store, ponendo particolare enfasi sui migliori incisori laser presenti sul mercato, tra cui troviamo anche i prodotti di Sculpfun, Ortur e Longer. Gli incisori laser sono perfetti per la creazione di oggetti personalizzati oppure per la realizzazione di progetti fai-da-te: che siate alle prime armi oppure dei veterani del settore, i prezzi super convenienti di GearBerry vi convinceranno ad acquistarne uno.

Il primo prodotto in sconto è Sculpfun S30 Pro Max, un incisore preciso e potente con struttura in alluminio. Questo dispositivo è dotato di un laser da 20W in grado di incidere materiali come legno, plastica, pelle, alluminio e acciaio. La particolarità di questo prodotto risiede nella possibilità di acquistare un'espansione dell'area di lavoro e raffreddare il laser con una pompa esterna che si attiva automaticamente in caso di necessità. L'incisore si connette al PC tramite cavo USB e può essere utilizzato tramite Lightburn e LaserGRBL.

Grazie all'area di lavoro molto ampia di cui è dotato questo incisore, è possibile personalizzare oppure tagliare pezzi di legno oppure fogli di acrilico anche di grandi dimensioni. Il raffreddamento sempre attivo, infatti, consente di operare con questo laser anche per un tempo prolungato senza perdere performance oppure incorrere in rischi per la sicurezza.

Grazie alla promozione GearBerry è possibile acquistare Sculpfun S30 Pro Max al prezzo di 779$, invece di 919.99$. Aggiungendo il codice sconto “gearberry20off” che trovate qui sotto, inoltre, il prezzo scende di ulteriori 20$ arrivando a 779.99$ con spedizione gratuita dai magazzini europei.

In sconto troviamo anche Ortur Laser Master 3, un incisore ad alta potenza in grado di tagliare legno spesso 10 millimetri con una singola incisione, affrontando senza probabile anche l'acrilico spesso 30 millimetri. Il laser offre una potenza massima di 10W ed integra un sistema di raffreddamento che impedisce il surriscaldamento e garantisce un funzionamento prolungato del dispositivo. Questo incisore può raggiungere una velocità massima di 20000 millimetri per minuto, offrendo una grande varietà di utilizzo. Il dispositivo infatti offre la connettività Wi-Fi che consente il collegamento direttamente all'app su smartphone, così come la possibilità di collegare l'incisore al PC tramite USB oppure le schede SD.

Questo incisore offre anche la compatibilità con il supporto per la rotazione degli oggetti, che però deve essere acquistato separatamente. Lo stile compatto di questo dispositivo lo rende perfetto sia per i veterani che per chi ha da poco approcciato il mondo del fai-da-te ed è ancora alle prime armi.

Con il codice sconto “gearberry20off“, Ortur Laser Master 3 può essere vostro al prezzo di 679.99$ (invece di 699.99$) con spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei.

Il terzo prodotto che vi segnaliamo è Longer RAY5 10W, un incisore che offre un pannello touch screen da 3.5″ per il controllo delle operazioni senza che sia necessario il collegamento ad un dispositivo esterno come smartphone o PC. Il laser di cui è dotato questo incisore offre una potenza di 10 W ed una velocità massima di 10000 millimetri al minuto, con la possibilità di incidere e tagliare legno spesso 10 millimetri e fogli di acrilico spessi 30 millimetri. Questo laser ha un'area di incisione di soli 0.06 x 0.06 millimetri, circa il 50% più piccola rispetto agli standard: questo consente una maggiore concentrazione della potenza, nonché una maggiore precisione per una lavorazione più pulita.

Questo incisore può essere collegato al PC (con LightBurn o LaserGRBL), oppure è possibile caricare i file da incidere direttamente su una scheda microSD per utilizzare direttamente il pannello di controllo sul dispositivo. Se siete amanti dal fai-da-te tramite smartphone, Longer RAY5 offre anche la connessione Wi-Fi che permette il controllo dell'incisore direttamente dall'app dedicata.

Longer RAY5 10W, grazie alla promozione di lancio di GearBerry, viene proposto al prezzo di 409.99$, invece di 419.99$ (prezzo di listino). Grazie al codice sconto “gearberry20off“, il prezzo scende di altri 20$ arrivando in questo modo a 389.99$ con spedizione gratuita dai magazzini europei.

Per scoprire tutte le altre promozioni sugli incisori laser GearBerry, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dello store e i suoi canali social, dove troverete tante offerte per tutti gli amanti del fai-da-te, degli incisori, delle stampanti 3D e dei relativi accessori. Il risparmio con GearBerry sembra davvero essere assicurato!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il