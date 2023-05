Google Bard disponibile senza lista di attesa: presto anche in Italia

Google ha dedicato una grande porzione dell'evento I/O 2023 alle novità legate all'intelligenza artificiale e alle nuove capacità di Bard. L'annuncio sicuramente più importante è la rimozione della lista d'attesa, con la possibilità per tutti gli utenti di utilizzare immediatamente il nuovo chatbot di Google che da oggi è disponibile in 180 paesi in lingua inglese. Le novità sono davvero tante, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità dell'intelligenza artificiale.

Google Bard è disponibile in inglese in 180 paesi: l'Italia resta ancora in attesa

Da due mesi Google Bard è disponibile per un limitato numero di utenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma da qualche ora è cambiato tutto: Big G ha rimosso la lista di attesa consentendo a tutti gli utenti anglofoni nel mondo di utilizzare liberamente il chatbot alimentato dall'intelligenza artificiale (solo in lingua inglese).

Purtroppo in Italia il servizio non è ancora disponibile, ma Google ha specificato che nelle prossime settimane Bard sarà disponibile anche in nuove lingue e nuovi paesi: si tratta quindi di attendere ancora qualche giorno prima di poter testare il chatbot anche qui.

Ma le novità di Bard non finiscono qui: Google infatti ha annunciato l'upgrade al modello di linguaggio PaLM 2, il miglioramento della generazione del codice in oltre 20 linguaggi di sviluppo e l'integrazione con l'intelligenza artificiale di Adobe Firefly per la generazione delle immagini. Proprio come Bing Chat, inoltre, Bard potrà mostrare i risultati di ricerca direttamente nelle conversazioni, per facilitare la scoperta di nuovi contenuti.

Google, inoltre, ha annunciato l'integrazione di nuovi plugin chiamati “Tool“: questa funzione permetterà di sfruttare servizi di terze parti e le stesse web app di Google all'interno di Bard, per una esperienza seamless senza interruzioni. Le novità annunciate nel corse del Google I/O 2023 arriveranno soltanto nei prossimi mesi, quando Bard sarà disponibile probabilmente su scala mondiale.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il