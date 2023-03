Adobe lancia Firefly: una nuova IA generativa per testo e immagini

Adobe ha annunciato oggi l'arrivo di una nuova intelligenza artificiale generativa di nome Firefly. Questa nuova tecnologia sarà implementata nel pacchetto Creative Cloud e sarà possibile sfruttarla per la creazione di immagini ed effetti sul testo: si tratta di uno dei primi prodotti che sfrutterà a pieno il machine learning di Adobe Sensei.

Anche Adobe ha la sua intelligenza artificiale generativa: ecco Firefly

Adobe Firefly è una nuova intelligenza artificiale generativa in grado creare immagini da semplici indicazioni testuali, un po' come già avviene con Midjourney oppure DALL-E. La particolarità, in questo caso, risiede nella possibilità di poter sfruttare l'IA per la generazioni di effetti sul testo: una volta scelta la parola o la frase a cui applicare un nuovo effetto, sarà possibile fornire le indicazioni testuali per creare grafiche come quella che potete apprezzare qui in alto.

“L’AI generativa è la nuova evoluzione della creatività e produttività guidate dall’AI, in grado di trasformare la conversazione tra creativo e computer in qualcosa di più naturale, intuitivo e potente”, ha dichiarato David Wadhwani, president Digital Media Business Adobe.

La modalità “Do Not Train“, una delle novità a cui non avevamo ancora assistito nel panorama delle IA, permetterà agli utilizzatori del nuovo servizio di non “allenare” l'intelligenza artificiale con le proprie indicazioni. Questo potrebbe limitare la crescita della IA, ma manterrà un livello di privacy e protezione sui contenuti creati sicuramente molto più alto.

Adobe Firefly è attualmente disponibile in fase beta con lista d'attesa: potete registrare il vostro interesse nel provare la versione di test sul sito ufficiale.

Avete già data un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il