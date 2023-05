Immagini, video e plugin: tutte le novità di Bing con ChatGPT

In queste ore Microsoft ha svelato diverse novità che andranno a caratterizzare il prossimo aggiornamento di Bing con ChatGPT, come la possibilità di ottenere risposte con immagini e video, oppure la futura integrazione con i plugin. Inoltre, a partire da oggi il nuovo Bing è disponibile per tutti: per utilizzare il bot infatti è necessario solo effettuare il login con il proprio account Microsoft.

Microsoft potenzia Bing: il chatbot con GPT-4 da oggi è disponibile per tutti

In un evento dedicato, Microsoft ha annunciato tutte le novità in arrivo per Bing Chat: il chatbot nato dalla collaborazione con OpenAI che utilizza il modello di linguaggio GPT-4. Una delle aggiunte più importanti sono le “Azioni“, che consentiranno di completare dei task senza la necessità di saltare da un sito all'altro. Per esempio, cercando i ristoranti consigliati in una zona, sarà possibile anche effettuare direttamente la prenotazione per un tavolo direttamente dalla Chat.

Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione con i partner come OpenTable e Apple TV (che consentirà di avviare automaticamente la riproduzione di un film) che integreranno i loro servizi direttamente nel chatbot di Microsoft. Il rilascio ufficale dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, quindi molto presto potremo testare questa novità.

Bing Chat, inoltre, potrà mostrare nelle risposte anche immagini e video in modo da fornire informazioni più ricche e dettagliate. Microsoft, dopo il teaser delle scorse settimane, ha finalmente ufficializzato anche l'arrivo dei plugin: in questo modo sarà possibile integrare nuove funzioni e servizi direttamente all'interno della chat con il motore di ricerca. Non è disponibile ancora una finestra di lancio, ma anche questa funzione dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

