Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip: nuovi dettagli su fotocamera e uscita

Dopo varie settimane di silenzio si torna a parlare dei prossimi smartphone pieghevoli della compagnia di Lei Jun, stavolta con indizi dedicati alla fotocamera e al periodo d’uscita. Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip si fanno più vicini al debutto e siamo curiosi di scoprire tutte le novità che introdurranno (specialmente il flip phone, il primo del brand cinese).

Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip si avvicinano all’uscita: cosa aspettarsi dalla fotocamera dei nuovi pieghevoli

Il noto insider cinese Digital Chat Station è tornato a parlare dei prossimi foldable di Xiaomi, in particolare con un focus abbastanza dettagliato relativo al comparto fotografico. Xiaomi MIX Flip dovrebbe avere dalla sua una doppia fotocamera da 50 + 60 MP, con un sensore principale da 1/1,55″ (presumibilmente un Light Hunter 800) ed un teleobiettivo OV60A con zoom ottico 2X. Si tratta di voci in linea con quanto trapelato finora mentre le vere novità riguarderebbero Xiaomi MIX Fold 4: in questo caso, infatti, dovremmo avere la stessa configurazioni ma con due moduli aggiuntivi, ossia un ultra-grandangolare da 12 MP ed un teleobiettivo a periscopio da 10 MP (con zoom ottico 5X). Tra le altre “conferme” ci sarebbero anche il supporto alla ricarica wireless ed un corpo impermeabile.

Oltre a snocciolare questi dettagli, il leaker anticipa anche quello che dovrebbe essere il periodo d’uscita: sia Xiaomi MIX Fold 4 che MIX Flip sarebbero in arrivo nel corso del Q3 2024 (quindi a luglio, agosto o settembre). Inizialmente si parlava di maggio, ma a quanto pare ci sarà da pazientare ancora. Ricordiamo che solo il pieghevole a conchiglia dovrebbe arrivare in Europa mentre MIX Fold 4 sarebbe previsto in versione Global ma non alle nostre latitudini.

