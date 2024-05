Anche il Canada contro TikTok: l’intelligence suggerisce di non utilizzarlo

Sembra essere un momento molto particolare per TikTok, che nelle ultime settimane ha subito attacchi da più fronti, con minacce di ban e ripercussioni. Dopo gli Stati Uniti e l’Europa, alla lista dei paesi che non vedono di buon occhio il social network cinese si aggiunto recentemente il Canada, che ha avvisato i cittadini dei possibili pericoli nell’utilizzo della piattaforma per video brevi.

“I vostri dati finiscono al governo cinese”: il Canada avverte i cittadini sui pericoli di TikTok

David Vigneault, capo della Canadian Security Intelligence Service, in una recente intervista ha lanciato un monito a tutti i cittadini canadesi, dichiarando: “La strategia del governo della Cina è molto chiara e mira ad acquisire informazioni personali in tutto il mondo. Stanno utilizzando l’analisi dei big data, hanno incredibili computer farm che elaborano i dati e stanno sviluppando l’intelligenza artificiale basata proprio sull’utilizzo di questi dati“.

Per acquisire questi dati, secondo Vigneault, il governo utilizzerebbe anche TikTok, motivo per cui gli utenti non dovrebbero utilizzarlo. Lo stesso motivo, infatti, è alla base del ban previsto dagli Stati Uniti e da quello che eventualmente verrà messo in atto dall’Unione Europea.

La risposta di TikTok, ovviamente, non si è fatta attendere: “Queste affermazioni non sono supportate da prove, e il fatto è che TikTok non ha mai condiviso i dati degli utenti canadesi con il governo cinese, né lo faremmo se richiesto” ha dichiarato la portavoce Danielle Morgan ai microfoni di The Verge.

