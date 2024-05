Per AirTag 2 ci vorrà ancora un po’ di tempo: nuove conferme per il periodo di lancio

Aggiornamento 20/05: in rete sono emerse nuove informazioni sul possibile lancio dei nuovi AirTag 2, con la strategia di Apple che prevede una possibile presentazione soltanto nel corso del prossimo anno. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Sono passati più di due anni dalla presentazione al pubblico della prima versione, e a quanto pare per assistere al lancio dell’Apple AirTag 2 bisognerà pazientare. Lo afferma il noto analista Ming-Chi Kuo, secondo cui la produzione della seconda edizione del dispositivo di tracking ideato in quel di Cupertino sarebbe stata rinviata più avanti nel tempo.

Per il lancio dell’Apple AirTag 2 bisognerà attendere non poco, secondo un noto insider

Prediction update:



The mass production schedule for AirTag 2 has been postponed to 2025. https://t.co/TF2uSuSEvX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 18, 2023

Inizialmente lo stesso Ming-Chi Kuo aveva affermato che la produzione di massa dell’AirTag 2 sarebbe dovuta iniziare nel Q4 2024, ma evidentemente i piani sono cambiati, e la data è slittata al 2025. Questo rumor viene corroborato anche dalle nuove informazioni pubblicate dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che suggerisce che la strategia di Apple sarebbe quella di smaltire prima le grandi scorte del primo modello di AirTag ancora presenti nei magazzini della compagnia.

Non viene specificato il motivo, ma sulla base delle indiscrezioni finora circolate in rete sappiamo che il nuovo modello dovrebbe essere realizzato con il nuovo chip U2, introdotto con Apple Watch Serie 9 e Ultra 2 per sfruttare la connettività UWB per trovare l’iPhone anche da smartwatch. Inoltre, si rumoreggia che sarà integrato con Apple Vision Pro, anche se non è del tutto chiaro in che modo: si parla di un nuovo ecosistema di calcolo spaziale che ruoterebbe attorno al visore, ma i dettagli sono ancora pochi.

Aggiornamento 20/05: Apple AirTag 2 arriva nel 2025?

Crediti: Apple

Il celebre giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, è tornato nuovamente a parlare della seconda versione degli AirTag di Apple, che potrebbero essere distanti ancora diversi mesi. Stando alle informazioni condivise da Gurman, infatti, la compagnia di Cupertino avrebbe iniziato a testare la produzione di AirTag 2 in Asia con il nome in codice B589, con la possibilità di vederlo arrivare sul mercato nel corso del 2025.

