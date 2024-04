TikTok rischia il ban anche in Europa? La commissione mette in guardia ByteDance

Sembrano davvero essere tempi duri per TikTok, il social network della compagnia cinese ByteDance che ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo. Stando alle ultime dichiarazioni della Presidente della Commissione europea, infatti, il social dei video brevi rischierebbe il ban anche in Europa, dopo le vicende che lo metterebbero al bando già negli Stati Uniti.

Tempi duri per TikTok: anche l’Europa ipotizza il ban

Crediti: Wikipedia

Interpellata sulla vicenda TikTok, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato di non escludere l’idea di mettere al bando il popolare social network anche in Europa, a causa proprio dei legami con la Cina. L’UE, infatti, è stata la prima istituzione al mondo a riconoscere la pericolosità dell’applicazione e vietarne l’installazione sui telefoni aziendali dei funzionari della commissione europea.

Se sarà rieletta, quindi, la Presidente non esclude di seguire la stessa strada tracciata dagli Stati Uniti in questi ultimi mesi: il presidente americano Joe Biden, infatti, ha recentemente firmato una proposta di legge che pone il ban su TikTok, se il social network non dovesse essere venduto ad un’azienda locale (e quindi non cinese).

TikTok è diventato, a questo punto, un caso diplomatico: riuscirà il social network di ByteDance ad evitare il ban, oppure sarà costretto ad operare soltanto in determinati paesi? La risposta, probabilmente, arriverà soltanto tra 9-12 mesi, tempo in cui la compagnia avrà modo di presentare il ricorso contro gli Stati Uniti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le