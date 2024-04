WhatsApp fa sapere ai vostri amici se siete stati online di recente: la nuova funzione in beta

Aggiornamento 30/04: la funzionalità che permette di visualizzare i contatti recentemente online approda in beta anche su iOS, con una nuova versione rilasciata in queste ore. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

WhatsApp continua senza sosta ad introdurre nuove funzionalità, ma quest’ultima novità probabilmente non piacerà agli amanti della privacy e a chi preferisce tener nascosto l’ultimo accesso. Il team di Meta, infatti, sta per introdurre nella celebre app di messagistica istantanea l’ennesima peculiarità di Telegram, che consente di visualizzare una lista degli utenti recentemente attivi per semplificare la ricerca dei contatti e la comunicazione.

Chi è più attivo di recente? Ve lo dice direttamente WhatsApp con questa nuova funzione

Nella beta 2.24.9.14 di WhatsApp per Android, infatti, è apparsa all’interno della sezione di creazione di una nuova conversazione una lista che mostra i contatti che hanno effettuato l’accesso all’app più di recente, in modo da determinare in anticipo chi è disponibile nell’immediato futuro per chattare oppure ricevere una telefonata. A quanto pare, però, la privacy potrebbe essere salva: in questa lista infatti non dovrebbero comparire gli utenti con l’ultimo accesso disabilitato.

Lo sviluppo della funzionalità approda anche su iOS con la versione beta 24.9.10.71: anche in questo caso la nuova lista dei contatti recentemente online può essere trovata all’interno del menu di creazione di una nuova chat, per semplificare la scelta dei contatti che potrebbero rispondere in tempi più brevi.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma data la sua prima apparizione in beta arrivata soltanto in questi giorni, è lecito aspettarsi almeno due settimane (se non un mese) di ulteriore sviluppo e test per la lista dei contatti più attivi di recente.

