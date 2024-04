Redmi Note 13 Pro+: Xiaomi annuncia la versione speciale per l’Argentina!

Mentre tutta l’attenzione è focalizzata su Redmi Turbo 3 (dispositivo parecchio interessante, che dovrebbe arrivare da noi come POCO F6) Xiaomi annuncia una novità dedicata ai fan dell’Argentina. Si tratta di Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition, versione speciale dedicata alla celebra squadra di calcio che nel 2022 ha vinto i Mondiali in Qatar: ecco tutti i dettagli tra design, caratteristiche, prezzo e disponibilità (purtroppo solo in India).

Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition: caratteristiche e prezzo della versione dedicata all’Argentina

Crediti: Redmi

La nuova incarnazione di Redmi Note 13 Pro+ 5G è caratterizzata da una splendida back cover che richiama i colori (e la maglia) dell’Argentina, con il numero 10 in bella vista (in questo caso collegato a Messi). Come avviene per queste versioni speciali ci sono delle ulteriori aggiunte: la confezione di vendita è stata personalizzata per l’occasione e lo stesso vale per il caricabatterie, per lo spillo per lo slot SIM e per il cavo USB-A/C. Non mancano degli accorgimenti al software, con temi, suonerie, icone e colori legati alla squadra di calcio.

Crediti: Redmi

Le novità terminano qui: sotto la scocca la nuova versione di Redmi Note 13 Pro+ 5G presenta le medesime caratteristiche del modello standard (lanciato anche in Italia). Parliamo di un telefono di fascia media dotato di una scocca IP68, equipaggiato con uno schermo AMOLED curvo 1.5K a 120 Hz e protetto da un pannello Gorilla Glass Victus. Il comparto fotografico fa affidamento su un sensore Samsung da 200 MP mentre le performance sono garantite dal Dimensity 7200 Ultra di MediaTek.

Crediti: Redmi

La nuova versione speciale Redmi Note 13 Pro+ 5G World Champions Edition è stata lanciata in India al prezzo di 34,999 INR, circa 391€ al cambio attuale (nella sola configurazione da 12/512 GB). Al momento Xiaomi si è limitata ad annunciare il debutto mentre le vendite vere e proprie partiranno dal 15 maggio. Purtroppo se siete fan dell’Argentina resterete a bocca asciutta: per ora quest’edizione resterà esclusiva per il mercato indiano e non è dato di sapere se arriverà o meno in altri paesi.

Redmi Note 13 Pro+ – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,4 x 74,2 x 8,9 mm per 204,5 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass Victus

da (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTel Dimensity 7200-Ultra a 4 nm e fino a 2,8 GHz

a 4 nm e fino a 2,8 GHz GPU ARM Mali-G610

8/12 GB di RAM LPDDR5 (la versione China arriva fino a 16 GB)

di RAM LPDDR5 (la versione China arriva fino a 16 GB) 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP (f/1.65-2.2) con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e macro (Global) oppure profondità di campo (China)

(f/1.65-2.2) con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e macro (Global) oppure profondità di campo (China) Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Speaker stereo

Sistema operativo Android 13 con MIUI 14 (3 major update di Android e 4 anni di patch di sicurezza)

