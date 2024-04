Redmi Turbo 3 ufficiale, anche in versione Harry Potter: ha tutte le carte in regola per sfondare!

Alla fine il momento è arrivato: Xiaomi ha deciso di aggiungere una nuova serie alla sua nutrita schiera di dispositivi, ovviamente sotto l’egida di Redmi. Si tratta di Redmi Turbo 3, dispositivo che punta forte sulle performance, ma non disdegna anche altri aspetti: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo arrivato.

Redmi Turbo 3: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo mid-range Xiaomi

Design e display

Crediti: Redmi

In fatto di stile Redmi Turbo 3 attinge a piene mani dalla serie Note 13, con un look che rimanda alla gamma principale della costola di Xiaomi, ma che riesce comunque a trovare una sua identità (anche grazie alle eleganti colorazioni nero, verde e titanio). Il dispositivo è dotato di bordi dritti, angoli arrotondati ed un ampio schermo flat con un punch hole centrale; a proteggere il tutto troviamo un pannello Gorilla Glass Victus.

Il display è un’unità OLED da 6,67″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco fino a 2.400 nit. Per non farci mancare niente è presente un lettore d’impronte digitali posizionato sotto lo schermo (una soluzione ottica) mentre il corpo è dotato di resistenza IP64.

Specifiche tecniche e fotocamera

Come anticipato dalla stessa compagnia cinese, le specifiche tecniche di Redmi Turbo 3 si basano sullo Snapdragon 8s Gen 3, una soluzione Qualcomm di fascia alta che utilizza varie elementi dello Snapdragon 8 Gen 3, l’ultimo chipset di punta del produttore. Lato memorie sono presenti fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0; la batteria è un’unità da 5.000 mAh con ricarica da 90W e non manca un sistema di raffreddamento al liquido per tenere sotto controllo le temperature. Il software a bordo è HyperOS, basato su Android 14; non mancano chicche come i comandi Air Gesture, che consentono di controllare il dispositivo a distanza tramite i gesti delle mani.

Il comparto fotografico non punta alle stelle, ma si fa rispettare: il nuovo smartphone è dotato di un sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP con tanto di stabilizzazione OIS, accompagnato da un ultra-grandangolare ed un obiettivo selfie da 20 MP. Sull’onda della passione per le feature basate sull’intelligenza artificiale, il telefono arriva con una funzione simile a quella AI Eraser vista a bordo degli ultimi modelli OPPO e OnePlus.

Redmi Turbo 3 x Harry Potter

Il nuovo Redmi Turbo 3 debutta anche in versione Harry Potter: si tratta di un’edizione speciale da collezione con un design stravolto. La cover posteriore ospita vari elementi che rimandano alla saga del magnetto più famoso al mondo ma su tutti svetta il logo di Hogwarts. Il dispositivo presenta delle personalizzazioni software con temi dedicati, sfondi, icone, suonerie e quant’altro. Ad accompagnare questa edizione speciale, una confezione di vendita altrettanto speciale, realizzata per l’occasione e contenente vari gadget sempre a tema Harry Potter.

Redmi Turbo 3 – Scheda tecnica

Dimensioni di 160,5 x 74,4 x 7,8 mm per 179 grammi

Certificazione IP64

Display OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 2.400 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz, protezione Gorilla Glass Victus

flat da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 2.400 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz, protezione Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con tecnologia proprietaria ICELOOP

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.59 con Sony LYT-600, OIS e ultra-wide

f/1.59 con Sony LYT-600, OIS e ultra-wide Selfie camera da 20 MP

Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

Redmi Turbo 3 – Prezzo e uscita

Il primo smartphone della serie Turbo ha debuttato durante un mega evento tenutosi il 10 aprile (e che ha visto protagonista varie novità per i fan di Xiaomi). Il prezzo di Redmi Turbo 3 parte da circa 256€ al cambio attuale: di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili. Ricordiamo che al momento il nuovo smartphone è stato lanciato in Cina e che dovrebbe arrivare nei mercati internazionali come POCO F6 (secondo i leak).

Redmi Turbo 3 – PREZZI CINA

12/256 GB – 1.999 CNY ( 256€ )

) 12/512 GB – 2.299 CNY ( 295€ )

) 16/512 GB – 2.499 CNY ( 317€ )

) 16 GB/1 TB – 2.799 CNY ( 359€ )

) Harry Potter Edition – 16/512 GB – 2.699 CNY (346€)

