Dove comprare Redmi Turbo 3 x Harry Potter: una Special Edition magica!

Di recente Xiaomi ha lanciato una serie di mid-range nuova di zecca e il primo modello di questa famiglia inedita ha lasciato tutti di stucco. Il motivo? Di certo per le sue caratteristiche (che strizzano l’occhio alla fascia alta), ma anche perché segna il ritorno di una versione speciale davvero iconica. Scopri dove comprare Redmi Turbo 3 x Harry Potter e come fare per risparmiare: uno smartphone “magico”, un pezzo da collezione unico ed imperdibile!

Redmi Turbo 3 x Harry Potter: dove comprare la nuova versione speciale di Xiaomi

Il primo smartphone della serie Turbo non si fa mancare niente: c’è uno schermo OLED da 6,67″ 1.5K a 120 Hz (e con una super luminosità fino a 2.400 nit), c’è un lettore d’impronte digitali sotto lo schermo, è certificato IP64 ed è mosso dallo Snapdragon 8s Gen 3. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica ultra rapida da 90W e non manca una fotocamera da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Dopo questo breve riepilogo, se vuoi passare direttamente al sodo continua a leggere per scoprire dove comprare Redmi Turbo 3 x Harry Potter, con la possibilità di risparmiare grazie al nostro Coupon Esclusivo!

Redmi Turbo 3 x Harry Potter è acquistabile su GizTop, con il nostro Coupon Esclusivo

Lo smartphone è disponibile all’acquisto presso lo store GizTop: si tratta di un e-commerce specializzato proprio in prodotti “speciali”, provenienti dalla Cina e lanciati esclusivamente nel paese asiatico. Il portale si è sempre rivelato sicuro ed affidabile, è possibile pagare con PayPal (per una sicurezza assoluta) e inoltre abbiamo collaborato con lo stesso in varie occasioni. Per quanto riguarda il telefono, il software è HyperOS su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – in lingua inglese e cinese. Il dispositivo, quindi, è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – al momento si tratta di un preordine, con spedizione dal 16 aprile.

Cosa contiene la confezione di Redmi Turbo 3 x Harry Potter Edition?

La versione speciale Redmi Turbo 3 x Harry Potter arriva con una confezione di vendita altrettanto speciale: la solita box è stata sostituita da una sorta di confezione regalo a tema HP (mostra alcuni scorci di Diagon Alley) e oltre al telefono sono inclusi alcuni gadget. Per prima cosa è presente un caricatore personalizzato (con presa cinese, quindi è necessario un adattatore), una cover protettiva speciale ed uno spillo per SIM con l’emblema delle quattro case di Hogwarts.

Le chicche non riguardano solo accessori e confezione, ma si celano delle aggiunte anche all’interno del telefono. Lo smartphone, infatti, è dotato di un tema esclusivo della HyperOS dedicato ad Harry Potter: sfondi, suonerie, icone, animazione di avvio e di ricarica, tutto il software è personalizzato HP!

Lo smartphone è in Italiano?

Lo abbiamo già detto poco sopra, ma lo ribadiamo di nuovo: Redmi Turbo 3 x Harry Potter è dotato del sistema operativo Android 14, con interfaccia proprietaria di Xiaomi, ossia HyperOS. Tuttavia il telefono è stato lanciato esclusivamente in Cina, quindi sono presenti solo le lingue inglese e cinese. Comunque su ogni dispositivo sono stati preinstallati i servizi Google: in questo modo è possibile accedere al Play Store e a tutte le funzionalità a cui siamo abituati noi occidentali. Gli aggiornamenti OTA sono sempre supportati.

Quali sono le bande supportate?

Trattandosi di un modello cinese le bande supportate potrebbero differire rispetto a quelle di un normale telefono venduto in Italia. Tuttavia in questo caso non ci sono grandi stravolgimenti, ma per completezza ecco l’elenco di tutte le bande supportate (su reti 4G e 5G).

4G – FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28/B66

– FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28/B66 5G – n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78

Cosa cambia tra Redmi Turbo 3 e la versione Harry Potter?

Abbiamo parlato della confezione, dei gadget e delle aggiunte software: ma quali sono le differenze tra lo smartphone normale e la versione speciale Redmi Turbo 3 x Harry Potter? Il design e null’altro: le specifiche restano invariate e si tratta dello stesso telefono. L’unica grande differenza riguarda il design (come puoi vedere nelle immagini in alto): la variante speciale presenta una cover posteriore con un look ispirato la mondo di Harry Potter, con vari elementi decorativi (la bacchetta, il calice di fuoco e non solo). Tuttavia il vero protagonista è lo stemma di Hogwars, posizionato in bella vista su uno sfondo che ricorda il marmo. E ora un’attenzione per gli utenti più “tecnici”, con le specifiche complete (qui invece trovate il nostro approfondimento dedicato a Redmi Turbo 3).

Dimensioni di 160,5 x 74,4 x 7,8 mm per 179 grammi

Certificazione IP64

Display OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 2.400 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz, protezione Gorilla Glass Victus

flat da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 2.400 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz, protezione Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con tecnologia proprietaria ICELOOP

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.59 con Sony LYT-600, OIS e ultra-wide

f/1.59 con Sony LYT-600, OIS e ultra-wide Selfie camera da 20 MP

Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

