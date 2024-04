Leica Leitz Phone 3 ufficiale: il camera phone da 1″ si migliora

Non è un produttore di smartphone, ma da qualche anno Leica ha deciso di introdursi nel mercato telefonico, non soltanto collaborando prima con Huawei e poi con Xiaomi ma anche creando telefoni come l’ultimo Leitz Phone 3. E per l’ennesima volta, lo smartphone è stato realizzato in collaborazione con Sharp, pertanto anche in questo caso non parliamo di un prodotto del tutto inedito.

Leitz Phone 3 è il nuovo camera phone targato Leica (e Sharp)

Crediti: Leica

Leica Leitz Phone 3 misura 161 x 77 x 9,3 mm per un peso di 209 grammi, con una scocca in colorazione Leica Black protetta dalla certificazione IP68. Davanti sfoggia uno schermo Pro IGZO OLED da 6,6″ WUXGA+ (2.730 x 1.260 pixel) con refresh rate LTPO 240 Hz, luminosità massima di 2.000 nits, supporto Dolby Vision, sensore ID a ultrasuoni nel display Qualcomm 3D Sonic Max e protezione Corning Gorilla Glass Victus.

La piattaforma hardware è Qualcomm, con uno Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm di scorsa generazione, comprensivo di CPU octa-core fino a 3,2 GHz X3, GPU Adreno 740, 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di ROM UFS 4.0 espandibile via microSD fino a 1 TB. Ad alimentarlo c’è una batteria da 5.000 mAh con ricarica 27W e wireless (anche inversa), il software è Android 14, e il resto delle specifiche prevede 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, ingresso mini-jack e USB-C 3.0.

Il punto forte è ovviamente la fotocamera, composta da un sensore principale 1″-type da 47,2 MP f/1.9 con lunghezza focale di 19 mm e autofocus Dual Pixel, affiancato da un sensore secondario per la profondità e da un sensore a 14 canali per lo spettro cromatico. Lato software, sono presenti modalità di scatto che simulano le sue famose ottiche Noctilux-M 1:1.2/50, Summilux-M 1:1.4/28 e Summilux-M 1:1.4/35; grazie a Leica Perspective Control, il software aiuta a correggere gli errori di prospettiva dei soggetti immortalati. Infine la selfie camera, una 12,6 MP f/2.3 con FoV di 78°.

Dando un rapido sguardo alle specifiche, Leica Leitz Phone 3 è a tutti gli effetti un rebrand di Sharp Aquos R8s Pro; mancano informazioni su prezzi e disponibilità, ma stiamo comunque parlando di un prodotto più pensato come vetrina delle capacità di Leica che per l’effettivo mercato giapponese, dove rimane esclusiva.

