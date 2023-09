Sharp Aquos R8s Pro ufficiale: un “nuovo” camera phone da 1″

Se si esclude il primissimo Panasonic Lumix-DMC-CM1, più una fotocamera che uno smartphone, nel 2021 Sharp Aquos R6 fu il primo vero smartphone a dotarsi di un sensore fotografico da 1″. Ci fu poi Aquos R7 nel 2022 e infine Aquos R8 Pro nel 2023, a cui adesso si aggiunge Sharp Aquos R8s Pro, l'ennesimo top di gamma Sharp a dotarsi di una fotocamera avanzata del genere. Tuttavia, non parliamo di un vero e proprio nuovo modello bensì del rebrand di un modello che abbiamo già conosciuto in precedenza.

Sharp Aquos R8s e R8s Pro ufficiali: ritorna la fotocamera Sony da 1″

Purtroppo per i consumatori, gli smartphone Sharp sono tanto validi tecnicamente (almeno sulla carta) quanto difficilmente rintracciabili sul mercato. Al contrario di Sony, che ancora resiste sul mercato nonostante le basse vendite rispetto ai brand più acquistati, Sharp ha sempre e soltanto venduto i suoi telefoni esclusivamente in Giappone. Non fanno eccezione i succitati Sharp Aquos R8 ed R8 Pro, fra i pochi in circolazione a poter vantare una fotocamera da 1″.

Adesso arrivano questi Sharp Aquos R8s ed R8s Pro, pensati non per il Giappone: frenate gli entusiasmi, però, perché saranno disponibili solamente nell'isola di Taiwan. Non è ben chiaro il perché di quella “S”, perché entrambi i modelli sono un rebrand di R8 ed R8 Pro, pertanto le specifiche rimangono le medesime:

Sharp Aquos R8s Display OLED IGZO da 6,4″ Full HD+ a 240 Hz e 1.300 nits Snapdragon 8 Gen 2 Memorie da 8/256 GB con microSD fino a 1 TB Batteria da 4.570 mAh Ingresso mini-jack Fotocamera 50,3+13 MP f/1.9-2.3 da 1/1.55″, ultra-grandangolare Selfie camera da 8 MP f/2.0

Sharp Aquos R8s Pro Display OLED IGZO da 6,6″ WUXGA+ a 240 Hz e 2.000 nits Snapdragon 8 Gen 2 Memorie da 12/256 GB con microSD fino a 1 TB Batteria da 5.000 mAh Ingresso mini-jack Fotocamera 47,2+1,9 MP f/1.9-2.3 da 1″-type Selfie camera da 12,6 MP f/2.0



La star dello show è ovviamente il modello Pro, che oltre ad avere uno schermo molto pregiato a 240 Hz e a basarsi sullo Snapdragon 8 Gen 2 ha lo stesso Sony IMX989 visto sui principali camera phone da 1″. I nuovi top di gamma Sharp sono quindi disponibili solo a Taiwan al prezzo di 23.490 TWD (690€) per R8s e 32.490 TWD (955€) per R8S Pro.

