Huawei MateBook X Pro 2024 ufficiale: è il più leggero con Intel Core Ultra 9

Niente da fare per la serie P70: oggi Huawei ha presentato in Cina nuovi prodotti, ma anziché lanciare i suoi top di gamma della serie P ha svelato MateBook X Pro 2024. Per la sua nuova generazione di notebook di fascia alta, la compagnia ha messo in mostra un PC capace di implementare specifiche ad alte prestazioni ma contenute in una scocca più portatile del solito.

Huawei presenta il nuovo MateBook X Pro 2024: specifiche e prezzi

Crediti: Huawei

Design sottile e leggero: Huawei MateBook X Pro 2024 pesa soltanto 980 grammi, è spesso 13,5 mm ed è disponibile nelle tre colorazioni Inkstone Black, White e Clear Blue Snow. Ha una scocca Huawei Cloud Falcon in lega di magnesio con inserti in micro-velluto, e il tutto accoglie un display touch OLED da 14,2″ 3.120 x 2.080 pixel in 3:2 con refresh rate a 120 Hz, luminosità massima di 1.000 nits e copertura Adobe RGB, DCI-P3 ed sRGB a 1,07 miliardi di colori con Delta E<1.

Le configurazioni sono due: con Intel Core Ultra 7 155H o Intel Core Ultra 9 185H, coadiuvate da scheda grafica integrata Intel Sharp e memorie da 16/32 GB di RAM e 1/2 TB di SSD PCI NVMe. C’è una batteria da 70 Wh con ricarica rapida a 140W, le prestazioni di rete sono migliorate dall’antenna metamateriale 3D, più efficiente fino al 40/50% e sono presenti sei speaker con precisione sonore aumentata del 200% e rumori ridotti del 230%.

Spazio anche all’intelligenza artificiale, con l’utilizzo del modello proprietario Pangu AI che apre le porte a funzionalità come AI Minutes per creare contenuti multimediali, AI Subtitles per i sottotitoli in tempo reale in riunione e AI Eyes per migliorare il proprio volto nelle videochiamate tramite la webcam 1080p. La connettività include supporto Wi-Fi 6E 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, 1 porta USB-C, 2 porte Thunderbolt 4, 4 microfoni e feature Super Transfer Hub.

Huawei MateBook X Pro 2024 è disponibile in Cina al prezzo di 11.199 CNY (1.443€) per la variante base Intel 7 16 GB/1 TB, salendo a 12.499 CNY (1.610€) per quella da 32 GB/1 TB e infine 14.999 CNY (1.932€) per quella Intel 9 32 GB/2 TB.

