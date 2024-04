Dove comprare Redmi Turbo 3: è il primo di una nuova serie di Xiaomi

Di recente Xiaomi ha annunciato una grande novità in patria: il debutto della nuova serie Turbo, una gamma di telefoni nuova di zecca e votata alle performance. Vuoi mettere le mani sul primo smartphone di questa famiglia inedita? Allora ecco dove comprare Redmi Turbo 3 ed è anche possibile risparmiare con il nostro Coupon Esclusivo!

Redmi Turbo 3: dove comprare il nuovo mid-range Xiaomi

Crediti: Redmi

Il primo smartphone della serie Turbo ha fatto subito breccia nel cuore dei Mi Fan cinesi: in soldoni eredita parte dello stile della gamma Note (almeno questo primo modello), ma con alcune caratteristiche e specifiche inedite. Su tutte, il chipset Snapdragon 8s Gen 3, processore performante che strizza l’occhio alla fascia top. Abbiamo poi uno schermo OLED a 120 Hz, tanta batteria, la super ricarica da 90W e una fotocamera da 50 MP con stabilizzazione ottica. Per saperne di più sul nuovo arrivato di Xiaomi, ecco il nostro approfondimento dedicato. Per passare direttamente al sodo, continua a leggere per scoprire dove comprare Redmi Turbo 3, in versione standard. Se invece sei interessato a mettere le mani sull’edizione speciale a tema Harry Potter, allora dai un’occhiata a questa pagina.

GizTop

Lo smartphone è disponibile all’acquisto su GizTop, e-commerce che si è sempre rivelato sicuro ed affidabile, con la possibilità di pagare con PayPal (per una sicurezza assoluta); inoltre abbiamo collaborato con lo stesso in varie occasioni. Per quanto riguarda il telefono, il software è HyperOS su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – in lingua inglese e cinese. Il dispositivo, quindi, è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Lingua – Inglese e cinese

– Inglese e cinese Servizi Google e Play Store

e Play Store Aggiornamenti OTA

Bande supportate 4G – FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28/B66 5G – n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78



