Blackview HERO 10 è il pieghevole più economico di tutti, ora a meno di 400€!

Lo abbiamo visto tra i protagonisti del Mobile World Congress di quest’anno, l’evento tech di Barcellona, ed dopo il debutto ufficiale ecco che il prezzo si fa ancora più interessante. Blackview HERO 10 è l’ultima novità della compagnia cinese e vuole cambiare le carte in tavola per quanto riguarda il settore degli smartphone pieghevoli. Dopo un periodo di esclusività dei grandi brand, ecco che finalmente cominciano ad arrivare anche a modelli più economici e in questo caso il prezzo scende addirittura sotto i 400€!

Blackview HERO 10 è in offerta lancio: il prezzo diventa ancora più invitante

Il nuovo Blackview HERO 10 è il primo smartphone pieghevole del brand e per l’occasione la casa cinese ha scelto il formato più abbordabile ed apprezzato, ossia quello del flip phone. Il telefono è dotato di un display pieghevole a conchiglia, un’unità AMOLED da 6,9″ con risoluzione Full HD+ (2.560 x 1.080 pixel) pensato per non affaticare la vista: troviamo, infatti, sia il PWM Dimming a 1.920 Hz che la certificazione TÜV SÜD Low Blue Light, che attesa una bassa emissione di luce blu. Lo schermo permette di sfruttare funzioni come lo Slip Screen ed è protetto da un pannello protettivo UTG (Ultra-thin Glass); in dispositivo è stato realizzato per durare oltre le 250.000 piegature, che si traducono in circa 15 anni di utilizzo.

Una volta chiuso, è possibile sfruttare lo Smart Cover Screen: si tratta del display posteriore, utile per visualizzare date e orario, le notifiche, i controlli della musica ma anche per scattarsi un selfie e visualizzare l’anteprima in tempo reale. Blackview HERO 10 offre una fotocamera principale da 108 MP, accompagnata da un ultra-grandangolare da 8 MP; frontalmente abbiamo una selfie camera da 32 MP. Tutto il comparto fotografico è potenziato dagli ultimi algoritmi ArcSoft 9.0, per immagini mozzafiato. A proposito delle foto, grazie al formato FlexForm è possibile sfruttare il design flip del telefono in modo “fantasioso”.

Tra le altre caratteristiche da menzionare troviamo la funzione Dynamic Live View, disponibile con il software DokeOS 4.0: si tratta di una sorta di Isola Dinamica in stile Cupertino, che nasconde il foro con funzionalità utili. A proposito di UI ed aggiornamenti, Blackview promette ben 3 anni di update Android. Per concludere, ricordiamo che il pieghevole è mosso dal SoC Helio G99 di MediaTek, celebre chipset di fascia media realizzato a 6 nm e con modem 4G (442,746 punti su Antutu), supportato da 12 GB di RAM (+ 24 GB di RAM Virtuale) e 256 GB di storage.

Il pieghevole Blackview HERO 10 è disponibile all’acquisto su AliExpress, ora in offerta lancio a soli 394,6€! Inoltre è possibile ricevere gratis l’indossabile Blackview W50, ma solo per i primi 100 ordini; la promo durerà fino al 7 giugno e fino ad esaurimento!

