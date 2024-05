Redmi Pad Pro arriva in Italia: quanto costa il nuovo tablet Xiaomi

Arriva l’annuncio da parte della divisione italiana di Xiaomi dell’arrivo nel nostro paese dell’ultimo Redmi Pad Pro. Il tablet era stato inizialmente presentato in Cina durante lo scorso mese d’aprile, e a distanza di relativamente poco tempo è stato reso disponibile anche in salsa Global. Ricapitoliamo quali sono le sue novità e specifiche, compreso il prezzo di vendita per l’Italia.

Xiaomi presenta in Italia il suo ultimo tablet Redmi Pad Pro: specifiche e prezzi

Crediti: Redmi

Redmi Pad Pro ha uno schermo LCD da 12,1″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) in 16:10, con densità di 249 PPI, refresh rate a 120 Hz, luminosità di 600 nits e protezione Gorilla Glass 3; a beneficio della produttività, il tablet ha supporto allo stylus Redmi Smart Pen con 4.096 livelli di pressione e campionamento a 240 Hz per disegnare e prendere appunti, agganciabile magneticamente al frame metallico del tablet, e c’è anche la Redmi Smart Keyboard per trasformarlo in un PC portatile.

La piattaforma hardware è lo Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm, con CPU fino a 2,4 GHz, GPU Adreno 710 e batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida 33W. Non mancano quatto speaker stereo Dolby Atmos così come software Android 14 e HyperOS, fotocamere da 8 MP, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e USB-C 2.0.

Redmi Pad Pro è disponibile dal 21 maggio in Italia al prezzo di 329,90€ per la variante da 6/128 GB, salendo a 369,90€ per quella da 8/256 GB; acquistandolo entro l’11 giugno si avrà in bundle una cover protettiva del valore di 39,90€ con la versione 6/128 GB oppure pennino e tastiera (rispettivamente a 79,90€ e 99,90€) con quella da 8/256 GB.

