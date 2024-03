Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip, cambio di piano: solo uno sarà anche Global

Samsung potrebbe continuare per un po’ a essere l’unica a proporre alla platea mondiale sia smartphone pieghevoli “a libro” che flip phone, visto che Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip non saranno disponibili per tutti. Rispetto a quanto vociferato in passato, l’azienda cinese sembrerebbe aver cambiato i suoi piani originali, optando per un lancio Global dedicato a uno solo dei suoi prossimi foldable.

MIX Fold 4 e MIX Flip: il lancio Global da parte di Xiaomi sarebbe previsto per uno solo

Crediti: Canva

Se vi ricordate, in passato erano apparsi indizi sulla possibilità che Xiaomi MIX Fold 4 fosse il primo della serie MIX Fold di Xiaomi a debuttare fuori dalla Cina; l’esistenza delle sigle 2405CPX3DC e 2405CPX3DG sembrava confermarlo, visto che la lettera “G” di quest’ultima indicava proprio la variante Global.

La verità, sempre secondo la stessa fonte, è che in realtà questa sigla non farebbe riferimento a MIX Fold 4 ma al succitato Xiaomi MIX Flip; non a caso, leaker come Digital Chat Station hanno affermato che il primo flip phone Xiaomi dovrebbe far concorrenza alla linea Samsung Galaxy Z Flip, le cui vendite sono principalmente localizzate in occidente piuttosto che in Cina.

Proprio come il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 6 (anche se si vocifera il contrario), anche il pieghevole Xiaomi dovrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 3, ma rispetto a Samsung potrebbe avere un display più affascinante. Con nome in codice “ruyi” ed “N8“, il fatto che la sigla comprenda i numeri “2405” fa capire che la presentazione di Xiaomi MIX Flip sarebbe prevista per il mese di maggio 2024.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le