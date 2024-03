Xiaomi MIX Flip, nuovo leak: design da urlo e specifiche top

Come sarà fatto Xiaomi MIX Flip? E che scheda tecnica troveremo a bordo? Sono domande più che lecite, visto che sarà il primo flip phone targato Xiaomi, che nonostante siano anni che produce smartphone pieghevoli non si è mai cimentata in questa categoria. Da molto tempo circolano indiscrezioni, e quando a parlare è il leaker cinese Digital Chat Station le antenne sono sempre dritte, vista la sua attendibilità.

Xiaomi MIX Flip sta arrivando: nuove indiscrezioni, fra design e scheda tecnica

Innanzitutto, il design: secondo l’insider su Weibo, Xiaomi MIX Flip avrà uno schermo interno con punch-hole centrale e cornici ridotte, si dice un 6,81″ Full HD+ a 120 Hz; la parte interessante sarebbe fuori, dove ci sarebbe un ampio schermo full screen con doppio punch-hole per ospitare la fotocamera principale. Sulla base di questa indiscrezione, l’esterno potrebbe ricordare quello di Motorola RAZR 40 Ultra, andando contro le immagini render finora trapelate.

Il leaker prosegue riportando la presenza dello Snapdragon 8 Gen 3, l’ultimo SoC top di gamma realizzato da Qualcomm a 4 nm, e l’alimentazione fornita da una capiente batteria da 4.800/4.900 mAh dotata di ricarica rapida a 67W; non viene menzionata quella wireless, che potrebbe essere assente, mentre la fotocamera Leica avrebbe un sensore da 50 MP e l’aggiunta di un teleobiettivo, così come una selfie camera interna da 20 MP.

Siglato come 2405CPX3DC e 2405CPX3DG, il lancio di Xiaomi MIX Flip potrebbe esserci anche Global. Ricordiamo che, così come Xiaomi, anche Honor sta ufficialmente preparando il suo primo smartphone pieghevole con formato “a conchiglia”, chiamato Honor Magic Flip.

