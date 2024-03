Ancora indizi su Xiaomi MIX Flip: il pieghevole sarà anche Global

Si torna a parlare di Xiaomi MIX Flip, il primo smartphone pieghevole a conchiglia della compagnia cinese: stavolta sputano nuovi indizi sul design e le varie caratteristiche, ma anche in merito alla possibile uscita Global. Che cosa possiamo aspettarci dal primo flip phone targato Xiaomi?

Xiaomi MIX Flip in arrivo in versione Global (e ci sono anche novità per il design)

Crediti: GSMChina

Dopo aver snocciolato a più non posso i dispositivi pieghevoli in generale (dopo ben tre capitoli all’attivo ed un altro in lavorazione), la casa di Lei Jun sembra essere pronta ad una nuova sfida con il suo primo pieghevole a conchiglia. Si parla da tanto dell’esistenza di Xiaomi MIX Flip e finalmente pare che il 2024 sarà l’anno del debutto: secondo le indiscrezioni in lancio è atteso per il mese di maggio, ma ci saranno novità. Finora i pieghevoli del brand sono rimasti un’esclusiva cinese, ma stando a quanto emerso in queste ore Xiaomi MIX Flip dovrebbe arrivare in versione Global. Inoltre anche Xiaomi MIX Fold 4 potrebbe varcare i confini della Cina e debuttare Global anche se ci sono dei dubbi per l’Europa.

Crediti: GSMChina

Tornando al pieghevole a conchiglia, il dispositivo avrebbe i numeri di modello 2405CPX3DG / 2405CPX3DC (rispettivamente per il mercato Global e quello cinese), il nome in codice ruyi e la sigla interna N8. Ci sono novità anche per quanto riguarda il design: il flip phone dovrebbe presentate un ampio schermo secondario, una dual camera con ottiche Leica ed un display principale con punch hole. Il cuore del dispositivo sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 3 e quindi avremmo a che fare con un vero e proprio top di gamma. L’immagine presente nell’articolo non è ufficiale né leak, ma un bozzetto concept basato sulle ultime indiscrezioni.

