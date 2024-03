Microsoft annuncia un evento speciale: focus su AI per Windows e Surface

Nelle ultime ore Microsoft ha annunciato un nuovo evento riservato alla stampa che si terrà poche ore prima dell’inizio ufficiale del Build 2024, la ricorrente kermesse che l’azienda di Redmond tiene ogni anno per gli sviluppatori. Il fulcro di questo nuovo evento, a quanto pare, saranno le novità legate all’intelligenza artificiale in Windows e i nuovi dispositivi della linea Surface.

Stanno arrivando i nuovi Surface, ma anche tante novità per AI per Windows

Crediti: Microsoft

Il nuovo evento di Microsoft si terrà ufficialmente il prossimo 20 maggio e vedrà protagonisti, secondo le ultime indiscrezioni, i nuovi modelli di Surface nonché tante novità per Windows legate proprio all’intelligenza artificiale. I rumor, infatti, suggeriscono che Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 con i nuovi processori Snapdragon X Elite saranno presentati proprio in quella sede, mentre non si hanno ancora notizie relative alle novità dell’AI del sistema operativo.

L’evento non sarà trasmesso in streaming, ma sarà dedicato soltanto ai giornalisti invitati ufficialmente da Microsoft. Le novità, quindi, potrebbero essere visibili a tutti direttamente durante il Build 2024, anche se al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito.

