Realme Narzo 70 Pro 5G ufficiale: ha una fotocamera da top ma costa poco più di 200€

Dopo la serie Realme 12, è tempo di pensare anche alla famiglia Narzo ma questa volta la compagnia asiatica ha deciso di alzare il tiro anche qui. Realme Narzo 70 Pro 5G è un dispositivo dal prezzo accessibile ma con un’ottima fotocamera e buone specifiche tecniche: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo arrivato del brand (fresco di lancio in India).

Realme Narzo 70 Pro 5G: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo budget phone

Design e display

Il nuovo Realme Narzo 70 Pro 5G sa il fatto suo ed era chiaro fina dal periodo dei leak e delle prime conferme. Si cambia stile rispetto alla serie Narzo 60 anche se continuiamo ad avere un enorme modulo fotografico circolare, posizionato al centro della scocca. Il retro è realizzato in vetro con una doppia finitura (lucida nella parte superiore e opaca in quella inferiore), nelle colorazioni Glass Green e Glass Gold. Tirando le somme, a parte alcuni elementi inediti nel design, abbiamo a che fare con un rebrand di Realme 12+ 5G, ma con la fotocamera di Realme 12 Pro+.

Il display è un’unità AMOLED da 6,67″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, una luminosità di picco di 2.000 nit ed un lettore d’impronte digitali integrato. Tra le peculiarità del telefono troviamo il supporto alle Air Gesture, che sfrutta la selfie camera: si tratta di una funzione fuori dai radar da diverso tempo e solitamente riservata a modelli di fascia alta. Tramite i gesti è possibile effettuare azioni ed accedere a funzionalità del telefono: una novità utile per chi ha le mani impegnate ma necessità di accedere al proprio dispositivo.

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di Realme Narzo 70 Pro 5G sono basate sul chipset MediaTek Dimensity 7050, soluzione di fascia media realizzata a 6 nm e con una frequenza massima di 2,6 GHz. Il tutto è accompagnato da 8 GB di RAM e da 128/256 GB di storage, ma non è previsto il supporto micro SD. La batterà è un’unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W mentre il software a bordo è Android 14 (sotto forma di Realme UI 5.0).

Il pezzo forte dell’ultimo Narzo è il comparto fotografico, basato sul sensore principale IMX890 di Sony: si tratta di un modulo da 50 MP (con stabilizzazione ottica OIS) visto a bordo di tanti top di gamma e dispositivi di fascia alta della scorsa generazione (e non solo), ora sdoganato per la fascia media. È presente un ultra-grandangolare ed un obiettivo macro mentre frontalmente, all’interno del punch hole centrale, trova spazio una selfie camera da 16 MP.

Realme Narzo 70 Pro 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,97 mm per 195 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.200 Hz e luminosità fino a 2.000 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.200 Hz e luminosità fino a 2.000 nit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento con camera di vapore (4.356 mm 2 )

) SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68 MC4

8 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS, USB Type-C, Air Gesture

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/1.88-2.2-2.4 con IMX890 , OIS, ultra-wide e macro

f/1.88-2.2-2.4 con , OIS, ultra-wide e macro Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Realme Narzo 70 Pro – Prezzo e uscita

Il nuovo mid-range Realme Narzo 70 Pro 5G ha debuttato in India il 19 marzo, al prezzo di partenza di circa 222€ al cambio attuale (19.999 INR) per la versione da 8/128 GB. È presente anche un modello maggiorato, da 8/256 GB, in questo caso a 21.999 INR, ossia circa 244€.

