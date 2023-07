Realme Narzo 60 e 60 Pro ufficiali: belli e “tamarri”, con fotocamera OIS da 100 MP

La compagnia asiatica ha lanciato i nuovi modelli della serie Realme Narzo 60 5G, composta dalla versione base e dal fratello maggiore Pro: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato (al momento solo quello indiano) dei nuoti mid-range Global.

Realme Narzo 60 e 60 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: Realme

Come pronosticato già dai primi teaser Realme Narzo 60 5G altro non è che la versione internazionale di Realme 11. Ricordiamo che fuori dalla Cina abbiamo avuto soltanto i modelli 11 Pro e 11 Pro+, lanciati anche in Italia. Quello che colpisce è la presenza di Realme Narzo 60 Pro 5G: si tratta a tutti gli effetti di un rebrand del cugino Realme 11 Pro, già disponibile in India. L'unica differenza sembra essere la presenza di un taglio top fino a 1 TB di storage. Insomma: le solite sovrapposizioni con un numero spropositato di telefoni per ogni mercato a cui ci hanno ormai abituato le compagnie cinesi.

Crediti: Realme

Tornando ai dettagli dei nuovi smartphone, Narzo 60 è dotato di uno schermo AMOLED curvo da 6,43” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, con un lettore d'impronte sotto il display. Il fratello maggiore Narzo 60 Pro alza il tiro con un'unità AMOLED con bordi curvi da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz e con PWM Dimming a 2160 Hz; anche in questo caso il lettore è posizionato sotto il pannello.

Entrambi condividono una back cover in pelle vegana Mars Orange, oppure una scocca più classica Cosmic Black. Entrambe le versioni sono abbastanza stilose, con un tocco tamarro per quanto riguarda la versione arancione.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Crediti: Realme

Le specifiche tecniche della serie Realme Narzo 60 5G sono basate su soluzioni MediaTek: il modello base monta il Dimensity 6020 mentre il fratello Pro è equipaggiato con il Dimensity 7050. In entrambi i caso abbiamo la connettività 5G ed una batteria da 5.000 mAh ma cambia la ricarica rapida (33W per Narzo 60 e 67W per il Pro).

Crediti: Realme

Il piccolo della gamma si spinge fino a 8 GB di RAM e 256 GB di storage mentre la variante maggiorata raggiunge i 12 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Cambiano anche le fotocamere, da 64 + 2 MP per il fratello minore e da 100 + 2 MP per la versione Pro (con stabilizzazione ottica OIS). La selfie camera resta un'unità da 16 MP per entrambi e lo stesso vale per il software, ossia la Realme UI 4.0 su base Android 13.

Non mancano il supporto alla RAM virtuale, il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, speaker stereo, una porta Type-C per ricarica e trasferimento dati.

Realme Narzo 60 e 60 Pro – Prezzo e uscita

Concludiamo con il prezzo sia di Realme Narzo 60 5G che del fratello Pro: si parte da circa 200€ al cambio attuale fino ad un massimo di 334€ al cambio. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili.

Narzo 60 5G 8/128 GB – 200€ (17.999 INR) 8/256 GB – 223€ (19.999 INR)



Narzo 60 Pro 5G 8/128 GB – 267€ (23.999 INR) 12/256 GB – 301€ (26.999 INR) 12 GB/1 TB – 334€ (29.999 INR)



Ricordiamo che al momento il debutto è avvenuto solo in India. Comunque in Italia abbiamo avuto il modello Narzo 50 quindi non è così irreale ipotizzare anche il lancio del suo successore.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le