Mega leak su Nothing Phone (2): specifiche, immagini, sfondi ufficiali

Meno di una settimana: è quanto ci separa da Nothing Phone (2), il secondo capitolo del percorso intrapreso da Carl Pei dopo essere stato co-fondatore di OnePlus. Il primo Phone (1) si è presentato al pubblico come un medio di gamma dalle forti ambizioni estetiche, con specifiche nella media ma un'interfaccia Glyph che ha spinto l'acceleratore sulla voglia di differenziarsi dalla massa. Stiamo per scoprire se accadrà lo stesso con Phone (2), di cui sappiamo praticamente tutto grazie anche a leak come questo.

Un noto insider svela un po' tutto su Nothing Phone (2): ecco cosa aspettarsi

Le immagini promozionali ci danno un assaggio di com'è fatto Nothing Phone (2), un modello che non esteticamente parlando non si sposta granché dal suo predecessore. E questo lo confermano anche le immagini render del telefono, sia in colorazione Bianca che Nera:

Ci sono anche gli screenshot della Nothing OS 2.0, la nuova versione dell'interfaccia proprietaria che debutterà con Phone (2) di cui vi abbiamo già parlato in precedenza. Con la nuova release verrà aggiornata anche la Glyph Interface, con più zone LED e più funzioni possibili, fra cui la modalità Glyph Composer.

Ci sono anche gli sfondi ufficiali, per chi volesse installarli sul proprio smartphone, targato Nothing o meno. Li potete scaricare in alta definizione da questo link.

La leaker Za_Raczke svela anche come cambierebbe la fotocamera: rispetto a Phone (1), il sensore principale da 50 MP passerebbe dal Sony IMX766 al Sony IMX890 con stabilizzazione OIS, mentre l'ultra-grandangolare da 50 MP sarebbe nuovamente il sensore Samsung JN1, oltre a una selfie camera non più Sony IMX471 da 16 MP bensì Sony IMX615 da 32 MP. La principale novità sarebbe quindi il sensore primario, con lo stesso sensore di modelli quali OnePlus 11, OPPO Find X6 (non Pro), Reno 10 Pro e Realme GT3. Curiosi di sapere come scatta? Qua ci sono i primi sample.

Ecco il riepilogo delle specifiche trapelate di Nothing Phone (2):

Display Visionox AMOLED da 6,72″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a Lettore d'impronte ottico nel display

Certificazione IP53

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,75 GHz + 4 x 2,0 GHz)

GPU Adreno 730

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile

di ROM UFS 3.1 non espandibile Batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida 66W e wireless 50W (inversa 5W)

con ricarica rapida e (inversa 5W) Connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, USB-C 2.0

Doppia fotocamera da 50+50 MP con sensore Sony IMX890, OIS , ultra-grandangolare Samsung JN1

con sensore Sony IMX890, , ultra-grandangolare Samsung JN1 Fotocamera frontale da 32 MP Sony IMX615

Sony IMX615 Speaker stereo

Software Android 13 con Nothing OS 2.0, 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza

Come anticipato, mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale di Nothing Phone (2), di cui conosciamo anche i prezzi di vendita.

