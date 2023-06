Nothing Phone (2), svelati i prezzi in Europa: più costoso del previsto

Manca meno di un mese alla presentazione ufficiale di Nothing Phone (2), che conosciamo già abbastanza bene grazie alle varie indiscrezioni apparse in rete, comprese quelle riguardanti i prezzi in Europa. Per il suo secondo capitolo nella linea degli smartphone, Nothing ha optato per un modello che si discosta da quello precedente avendo ambizioni più premium. Non sarà un vero e proprio top di gamma “Ultra” ma sarà decisamente più costoso rispetto ai 499€ chiesti per il primo Phone (1).

Ecco quali sarebbero i prezzi di vendita in Europa per il prossimo Nothing Phone (2)

Lo svela il leaker Billbil-kun, secondo cui Nothing Phone (2) sarà venduto in Europa al prezzo di 729€ per la variante da 8/256 GB e di 849€ per quella da 12/512 GB, entrambe in colorazioni Bianco e Nero. A dire il vero, questi prezzi sono indicati per la Francia, e considerato che lì Nothing Phone (1) viene venduto a 469€ rispetto ai 499€ del nostro mercato, è possibile che in Italia costi di più.

Oltre a eliminare il taglio da 128 GB in favore di memorie più capienti, il prezzo più elevato sarebbe dovuto alla scheda tecnica più performante, basata su Snapdragon 8+ Gen 1 al posto dello Snapdragon 778G+, una batteria che salirebbe da 4.500 a 5.000 mAh, ricarica che passerebbe da 33W a 66W in formato cablato e da 15W a 50W in quello wireless e un comparto fotografico più prestante da 50+50+32 MP con l'aggiunta del teleobiettivo. Chi si aspetta novità sotto il fronte estetico, invece, potrebbe rimanere deluso.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le