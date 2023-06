Recensione NAVEE V40: il monopattino elettrico che nasconde un AirTag

Se siete appassionati di monopattini elettrici, sicuramente conoscerete NAVEE. Si tratta di un brand entrato a far parte della Xiaomi Ecological Chain alla fine del 2021, diventando uno dei principali produttori di scooter elettrici della compagnia cinese (se volete saperne di più date un'occhiata al sito ufficiale) e che abbiamo apprezzato con l'N40 (qui la recensione).

Ebbene, il protagonista di oggi è un “neonato” della famiglia di Navee, caratterizzato da specifiche niente male, venduto ufficialmente anche nella grande distribuzione italiana (nel box in basso lo si può acquistare in sconto su Unieuro) che ha una piccola chicca che praticamente non abbiamo visto su nessun modello fino ad ora: un compartimento segreto in cui nascondere un AirTag di Apple.

Recensione NAVEE V40: monopattino elettrico di qualità compatibile con AirTag

Design e materiali

Il NAVEE V40 introduce un nuovo stile nel telaio. Rispetto agli altri monopattini elettrici del brand, il nuovo modello ha un design molto più minimalista, con un telaio a doppia barra anteriore ed un manubrio curvo all'estremità superiore, sul quale è stato posizionato un nuovo computer di bordo. Ed è proprio da qui che vorrei iniziare.

Nella recensione dell'N40 abbiamo sottolineato la poca visibilità del computer di bordo in condizione di luce diretta, problema che con il nuovo display del NAVEE V40 è stato risolto egregiamente. Lo schermo è stato posizionato su una piccola struttura che lo rende quasi “indipendente” dal manubrio, ed oltre alla caratteristica di essere perfettamente visibile anche in condizioni di luce diretta, mostra tutte le informazioni più importanti in modo chiaro e preciso.

Il cable management è ben realizzato ed al centro del manubrio è stato posizionato un faro LED molto luminoso seppure dalle dimensioni piuttosto compatte. Tutta la progettazione del manubrio è stata studiata per migliorare la comodità d'utilizzo, a partire dal campanello posizionato sulla manopola di sinistra, fino al posizionamento dell'acceleratore sul lato destro, che è molto semplice da raggiungere. Inoltre è dotato di frecce direzionali, così come richiede l'attuale normativa vigente.

È un monopattino elettrico leggero, pensato perlopiù per i percorsi urbani che, nonostante pesi circa 16 Kg, è in grado di supportare un peso massimo di ben 120 Kg, anche grazie alla pedana che larga 160 mm.

Molto solido anche il meccanismo di chiusura che, però, continua ad utilizzare un metodo di bloccaggio un po' spartano: quando si piega il manubrio, bisognerà incastrare sul gancio posizionato nel retro del monopattino una piccola struttura in plastica che è stata posizionata sul campanello.

Ciò che manca in questo modello però sono le sospensioni, e su fondi stradali come quelli di Avellino è un'assenza che si fa sentire. Nonostante l'ottimo sistema di assorbimento delle vibrazioni degli pneumatici da 10” del NAVEE V40, in realtà soprattutto su suoli sconnessi o su pavé le cose potrebbero diventare piuttosto tumultuose.

La vera chicca però è un'altra. Nella zona inferiore del manubrio, proprio in prossimità del meccanismo di chiusura, NAVEE ha ben pensato di integrare un piccolo scomparto segreto a misura di AirTag e che ne permetterà sempre la localizzazione tramite l'ottimo servizio di Apple.

Motore e freni

Ad animare il NAVEE V40 ci pensa un motore brushless posteriore con una potenza massima di 300w, limitato ad una velocità massima di 25 Km/h e, tutto sommato, la configurazione generale della propulsione è piuttosto bilanciata soprattutto per quanto riguarda l'accelerazione, che è lineare ma decisa.

Data la natura cittadina del monopattino, non si potrà pretendere di percorrere salite estremamente ripide (il brand garantisce una gestione ottimale di salite fino al 15%), ma devo ammettere che per le strade di Avellino (piene zeppe di saliscendi) non ho avuto alcun problema di sorta. È chiaro però, che se il peso di chi lo guida inizia a diventare più importante, il motore dovrebbe sforzarsi un po'.

Ottimo il sistema frenante che, oltre ad una buona frenata rigenerativa che è possibile attivare o disattivare tramite l'applicazione e che è integrata nella ruota anteriore, è coadiuvato da un buon freno a disco arieggiato che garantisce una frenata sicura e decisa.

La distribuzione della coppia è piuttosto buona, soprattutto in accelerazione dove l'azienda ha tentato di ridurre al minimo il rischio di partenze troppo brusche e pericolose ed è comunque in grado di garantire una buona spinta con cui si sente chiaramente la potenza del motore. Insomma appena lo si inizia a guidare, si nota subito quanto il brand abbia voluto puntare su leggerezza, sicurezza e comodità di guida.

Applicazione

E proprio per sottolineare che NAVEE sia una branchia di Xiaomi, il NAVEE V40 viene gestito tramite Xiaomi Home, l'ottima applicazione che ormai conosciamo fin troppo bene. La connessione è veloce, tutte le informazioni sono visualizzate in modo molto chiaro e, oltre che a vedere tutte le informazioni relative al monopattino, permette di attivare o disattivare il cruise control, regolare l'intensità della frenata rigenerativa, attivare il sensore di luminosità per l'accensione automatica del faro ed impostare che la luce di posizione anteriore sia sempre attiva o meno.

L'app, poi, può anche essere considerata come una sorta di “chiave” virtuale del dispositivo, e lo potrà bloccare in modo tale che tutti i sistemi siano inutilizzabili fino all'immissione di una password numerica di 6 cifre.

Guidabilità

In quanto a guidabilità, una premessa: il NAVEE V40 è un monopattino elettrico da città e in quanto tale è a trazione anteriore. In tutta sostanza, rispetto ai modelli a trazione posteriore è un po' meno stabile sui fondi stradali bagnati ma, al contrario, ha un'ottima stabilità in curva e la frenata rigenerativa è ben dosata.

Le modalità di percorrenza sono 4: ci sono 3 marce che faranno andare il monopattino a tre velocità differenti e poi, come vi ho già anticipato, c'è la modalità walk. E in quanto a guidabilità, vengo subito al punto: il NAVEE V40 è un prodotto pensato per un utilizzo cittadino, e lo si nota immediatamente appena ci si sale sopra.

È un monopattino super maneggevole, sul quale si apprezzano subito la pedana leggermente più larga della media e l'ergonomia del manubrio che rendono la percorrenza molto più confortevole. Il telaio e le ruote riescono a gestire bene le vibrazioni ma, come al solito, l'unica pecca è la totale assenza di un qualsivoglia sistema di ammortizzazione, che sarebbe stata una chicca non indifferente.

Va detto però, che in questa fascia di prezzo difficilmente si trovano soluzioni che sono dotate di ammortizzatori però, e sarà una mia fissazione, aspetto sempre il giorno in cui per circa 400 euro ci si potrà portare a casa un monopattino elettrico ammortizzato.

Infine un dettaglio molto importante, che in pochi tendono a considerare: il rapporto dell'erogazione di potenza rispetto alla carica residua è eccellente. Vedete, molti monopattini e biciclette elettriche tendono ad erogare la potenza del motore proporzionalmente alla carica residua (cioè quando la batteria è al massimo l'erogazione è massima, quando è scarica è limitata), fortunatamente però in tutti i prodotti di NAVEE questo fastidiosissimo fenomeno non è assolutamente presente.

Autonomia della batteria

La batteria integrata nel NAVEE V40 è una 7.8 Ah a 36 V che, secondo l'azienda, dovrebbe garantire circa 40 Km di autonomia in condizioni “ideali”, cioè su su fondo stradale pianeggiante, ad una velocità di 15 Km l'ora e con un guidatore dal peso di 50 Kg. Quindi in condizioni che non accadranno mai.

Nei miei test sono riuscito ad arrivare a percorrere circa 20 Km al massimo della velocità, e circa 35 alla minima velocità. E non è comunque una brutta performance, soprattutto considerando che io non sono tra i più magri in circolazione.

Molto interessante però il sistema BMS, con il quale il brand ha pensato di proteggere la batteria nel tempo. In tutta sostanza è un sistema che, grazie a tutta una serie di sensori, gestisce in maniera intelligente la fase di ricarica valutandone volta per volta le condizioni esterne, come quelle climatiche, ed effettuando dei check continui su tutta l'elettronica per evitare sovratensioni o problemi vari.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita del NAVEE V40 è di 499,90 euro ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo con ben 100 euro di sconto direttamente dal sito di Unieuro. E certo, è un monopattino elettrico che va ad inserirsi in un segmento in cui le alternative sono tante, ma nel quale riesce a “brillare” per tutta una serie di caratteristiche che non è semplice trovare negli altri modelli.

A partire dal freno a disco, fino ad arrivare all'ergonomia di giuda e allo scomparto segreto per inserire un AirTag, ogni particolare è studiato nei minimi dettagli ed il computer di bordo non solo è esteticamente più bello rispetto a tutti gli altri, ma è anche più visibile in condizioni di luce diretta.

Peccato solo per l'assenza degli ammortizzatori: se il NAVEE V40 ne fosse stato dotato, sarebbe stato il monopattino elettrico da città definitivo.



