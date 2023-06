Nothing Phone (2) non sarà l’unica essere trasparente in confezione

Uno degli elementi fondanti della compagnia di Carl Pei è l'attenzione al design, e Nothing Phone (2) pare che non farà eccezione. Le immagini render apparse in rete hanno svelato uno smartphone che non dovrebbe discostarsi granché dal modello precedente, ma una delle novità che sarà apprezzata dai più geek sarà uno degli accessori presente in confezione: il cavo di ricarica.

A essere trasparente sarà anche il cavo di ricarica di Nothing Phone (2)

Rivelato dallo stesso CEO con un'immagine render su Twitter, rispetto al cavo tradizionale del suo predecessore, Nothing Phone (2) avrà un cavo che rifletterà la sua natura trasparente. Non nel cavo in sé, però, quanto nel connettore, che avrà attorno una scocca che lascerà intravedere la parte interna. Oltre al logo Nothing, possiamo anche scorgere una serie di forellini su entrambi i connettori: che si tratti di LED che indicano lo stato di ricarica? Meme a parte, Phone (2) ha una data ufficiale e in quel giorno sapremo tutto, ma se non voleste attendere allora leggete questo articolo dove sono riportate tutte le novità previste.

