Google rilascia Android 15 Beta 2.1: tutte le novità

Lo sviluppo di Android 15 prosegue senza sosta ed oggi Google offre a tester e sviluppatori una nuova patch minore del sistema operativo che mira a risolvere un fastidioso problema riscontrato dagli utenti negli scorsi giorni. Con la Beta 2.1, infatti, viene integrato in Android 15 un fix che permette di utilizzare nuovamente senza problemi gli spazi privati.

Android 15 Beta 2.1 risolve un problema con gli spazi privati

Android 15 Beta 2.1 è disponibile da oggi con il numero di build AP31.240426.023 e le patch di sicurezza di maggio 2024 su Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, e Pixel 8a. Si tratta di una piccola patch da appena 12 MB (in aggiornamento OTA) che mira a risolvere un problema venutosi a creare con gli spazi privati con il precedente aggiornamento.

Questo aggiornamento minore ad Android 15 Beta 2 risolve il problema per cui la creazione di uno spazio privato su un dispositivo per la prima volta rimuoveva le icone delle app dalla schermata Home (o dalle schermate Home se era stata aggiunta più di una schermata Home).

Per effettuare l’aggiornamento, come sempre, dovrete prima assicurarvi di essere iscritti al Beta Program con il vostro dispositivo Pixel, quindi recarvi nelle impostazioni alla voce “Aggiornamento di sistema” per visualizzare la disponibilità della nuova Beta 2.1 di Android 15.

