Il sottomarino che esplora il Titanic è manovrato da un gamepad da 40€

Negli ultimi giorni il mondo è stato sconvolto dalla triste, quanto bizzarra, vicenda del sottomarino OceanGate, disperso nel tentativo di esplorare i resti del Titanic. Il veicolo con a bordo 5 persone ha perso il contatto radar nell'oceano Atlantico con poche possibilità di sopravvivenza a causa della scarsa disponibilità di ossigeno a bordo. Nelle ultime ore, sono emersi alcuni dettagli sulla dotazione del sottomarino, manovrato da un semplice gamepad economico.

La guida del sottomarino che si voleva avvicinare al Titanic era affidata ad un gamepad economico

Come illustrato in video prima di partire per la spedizione, il sottomarino OceanGate viene manovrato utilizzando il controller Logitech F710, un gamepad economico molto apprezzato dai giocatori PC. L'unica modifica che sembra essere stata effettuata al dispositivo è il posizionamento di alcuni coni sugli analogici, probabilmente per migliorare la precisione nei comandi.

Sembra impossibile, eppure un veicolo dal costo di centinaia di milioni di dollari viene manovrato da un semplice gamepad per PC da poche decine di euro. Sicuramente un vanto per Logitech, che da sempre produce dispositivi di grande qualità sia per PC che per console.

Speriamo che il sottomarino OceanGate possa tornare presto in superficie con tutti i membri dell'equipaggio sani e salvi, e che questa brutta storia possa trasformarsi solo in un ricordo ed un monito per il futuro.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le