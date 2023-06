Gli occhiali smart speaker di Lenovo si rinnovano (e costano solo 40€)

Anche se gli occhiali smart non hanno mai preso piede, la categoria degli occhiali con speaker integrati ha invece trovato un suo pubblico. Lo sa bene Lenovo, che ha già pubblicato vari modelli ognuno con le sue caratteristiche. L'ultima aggiunta sono gli occhiali Lenovo Lecoo C9, soluzione con doppio speaker integrato e comandi touch, disponibili in offerta con codice sconto e spedizione gratis!

Codice sconto Lenovo Lecoo C9: risparmia sugli occhiali smart speaker del brand cinese!

Dal design semplice ma stiloso, gli occhiali smart speaker Lenovo Lecoo C9 sono adatti ad ogni outfit e sono dotati di lenti polarizzate UV400, in modo da bloccare efficacemente i raggi UV e proteggere gli occhi. Il dispositivo adotta controlli touch posizionati sulla stanghetta e supporta il Bluetooth 5.0; sono presenti dei naselli in silicone – morbidi e leggeri – per la massima comodità durante l'utilizzo.

Con gli occhiali smart speaker Lenovo Lecoo C9 porti la tua musica sempre con te, con un tocco di stile: il prezzo è di soli 40€ grazie al codice sconto targato Geekbuying. Inoltre, ricordiamo, è presente la spedizione gratis (per il massimo risparmio)!

