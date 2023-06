Arriva l'estate e, aimé, arriva la prova costume e sì, lo so, per alcuni di voi andare in palestra per rimettersi in forma potrebbe essere uno strazio. Vi capisco ma, fortunatamente, negli ultimi periodi le aziende che producono tapis roulant da salotto sono veramente tante, e quando c'è tutta questa concorrenza vuol dire una cosa sola: aumento della qualità e riduzione dei prezzi.

E il Geemax S1 è un esempio di come nel tempo questi tapis roulant da tenere in casa stiano migliorando, anche grazie a soluzioni con le quali i brand vogliono dare risposta alle necessità degli utenti: è una soluzione professionale, dal prezzo sotto i 300€, dotata di un maxi display ed in grado di arrivare fino a 16 Km orari.

Recensione tapis roulant Geemax S1: 16 Km/h e SUPER display

Design e materiali

Parto subito con una premessa: per portare il Geemax S1 nello studio, ho dovuto utilizzare un carrello e mi sono spaccato la schiena. Ed è stato necessario organizzarmi in questo modo perché pesa ben oltre i 50 Kg, il che che fa subito capire quanto quanto sia solida la struttura.

Non è uno di quei modelli pieghevoli, il che rende necessario alzarlo totalmente per poi posizionarlo su due piedini che bisogna aprire per tenerlo in verticale ma, in questo modo, quando è riposto consuma effettivamente molto meno spazio. Certo, è un metodo non comodissimo, ma l'ingombro è davvero ridotto quando è posizionato in verticale.

Ed è ridotto nonostante con i suoi 122×45 cm, la pedana sia decisamente più grande della media e – soprattutto – meglio ottimizzata per l'assorbimento degli urti in fase di allenamento. Da questo punto di vista è la migliore soluzione che ho avuto modo di provare fino ad oggi.

Nulla che però ne comprometta però lo spostamento che, grazie alle ruote integrate e alla presenza della barra di supporto pieghevole, è piuttosto agevole: insomma, spostarlo per casa non è assolutamente un problema.

Tutta la struttura verticale, compresa la zona su cui appoggiare le mani (che integra anche due sensori per il battito cardiaco) si può ripiegare: anche qui, è tutto molto solido, grazie a due meccanismi posizionati sulla base della pedana che sono semplici e funzionali.

La vera chicca però è il maxi display LED che non solo è un'unita da ben 24” sulla quale si vedrà in modo chiarissimo tutti i dati del proprio allenamento e che permetterà il controllo del tapis roulant tramite tasti touch, ma si può anche inclinare: in questo modo, date le grandi dimensioni, si trasformerà in un vero e proprio piano d'appoggio sul quale potrete anche appoggiare un computer.

Certo, non manca un alloggiamento per smartphone e tablet, che sarà utile soprattutto quando si connetterà il Geemax S1 all'applicazione per Android ed iOS, ma l'idea di avere questo display “multifunzione” così grande è davvero una cosa mai vista fino ad oggi.

A anche un porta borracce e, insomma, tutto l'assemblaggio è realizzato in maniera professionale: da questo punto di vista, il Geemax S1 non è secondo neppure ai modelli che potreste trovare in alcune palestre.

Funzionamento e caratteristiche

Ad animare il Geemax S1 ci pensa un motore brushless da 2.5 cavalli che è in grado di far arrivare il dispositivo ad una velocità massima di 16 Km/h e di supportare un peso massimo di 120 Kg. Insomma, è uno dei primi modelli a pedana fissa che è riuscito a “sdoganare” il limite dei 12 Km/h e grazie al sistema a doppio assorbimento degli urti e alla pedana stessa, che è più grande, utilizzarlo sarà un vero piacere. Tutto sommato è anche piuttosto silenzioso, e nei nostri test la rumorosità massima non ha mai superato i 63 dB.

Però, c'è un “però”. Purtroppo il Geemax S1 non è un tapis roulant ad inclinazione variabile e, se devo dirla tutta, è un compromesso che avrei accettato in un modello pieghevole, ma data la struttura solida e la qualità generale del prodotto, il fatto che non si possa regolare l'inclinazione in fase di allenamento si fa sentire.

Come vi dicevo, integra anche ei sensori per il battito cardiaco: sono di tipo standard e richiedono che vengano appoggiate entrambe le mani. Funzionano piuttosto bene, anche se sono dell'idea che ormai si tratta di una caratteristica piuttosto superflua, data la diffusione delle fitband e degli smartwatch.

App e funzioni smart

C'è poi la parte smart, che è quella più divertente del Geemax S1. Appena acceso, il tapis roulant attiverà il Bluetooth integrato, con il quale si potrà connettere ad un'app disponibile sia per iOS che per Android. E seppure si tratti di un'app decisamente migliorabile sotto alcuni aspetti, bisogna ammettere che è proprio questa applicazione a dare una marcia in più a tutto il prodotto, e renderlo davvero smart.

Tramite Kinomap infatti, non solo si potranno tracciare tutti i propri allenamenti e si potrà gestire il tapis roulant, ma si potranno “sfidare” in remoto i propri amici o guardare delle corse “simulate”. Si potrà scegliere il proprio percorso preferito e dare il via all'allenamento con il tapis roulant: e la cosa più divertente è che, mentre li si percorre, sullo schermo dello smartphone o del tablet verrà visualizzato un video con il quale ci si potrà “immergere” nel paesaggio scelto e la progressione sulla mappa. Il tutto sempre riprodotto in base alla propria andatura.

Insomma, il Geemax S1 integra praticamente tutte le funzioni smart che si potrebbero chiedere ad un tapis roulant da casa e lo fa anche in modo piuttosto stabile, con praticamente zero disconnessioni dallo smartphone o dal tablet. Peccato per l'assenza di un'app proprietaria, cosa che rende impossibile anche l'integrazione dei dati in Google Fit e Salute di Apple.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita del Geemax S1 è di 696,58 euro su Banggod ma, tramite il box in basso potreste acquistarlo in sconto: tenetelo sempre sotto controllo, perché aggiungeremo costantemente il coupon migliore. E senza andare troppo sulle lunghe, è un prodotto che mi ha convinto molto non solo per la qualità costruttiva e per l'ingombro ridotto quando lo si tiene chiuso in verticale, ma soprattutto per le sue funzioni smart.

Certo, è un prodotto decisamente pesante che difficilmente riuscirete ad estrarre dalla scatola da soli, ma questo peso è giustificato dalla velocità massima e la pedana sopra la media, e dal sistema di assorbimento degli urti del quale le vostre gambe e le vostre ginocchia vi ringrazieranno.

Peccato per la mancanza dell'inclinazione variabile e per l'applicazione che potrebbe essere migliorata in diversi particolari, ma le sue caratteristiche gli danno una marcia in più nella sua fascia di prezzo.



