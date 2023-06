Nothing Phone (2): Carl Pei sfida i leak a colpi di meme

Il nuovo smartphone del brand di Carl Pei sta arrivando e ovviamente non sono mancate anticipazioni (sia ufficiali che sotto forma di leak). L'appuntamento con Nothing Phone (2) è fissato per il mese di luglio ma alcuni insider ed utenti stanno “criticando” il design del dispositivo, perché troppo simile a quello del primo capitolo. La risposta del CEO di Nothing non si è fatta attendere ed è arrivata tramite meme.

Carl Pei “parla” del design di Nothing Phone (2) e lo fa attraverso i meme

Render di Phone (2) Leak vs Phone (1)

Per prima cosa è bene chiarire che nel momento in cui scriviamo il design di Nothing Phone (2) non è stato ancora mostrato dall'azienda. Questa si è limitata a mostrare la disposizione delle luci LED posizionate sulla back cover, le quali presentano uno stile simile a quello della prima generazione (anche se con alcune differenze). Nel frattempo sono arrivati i primi render leak realizzati da un noto insider: questi ci mostrano come potrebbe essere il design definitivo del nuovo smartphone del brand.

Tuttavia Carl Pei, a capo di Nothing, ha bollato le immagini come fake; i render sembrano decisamente credibili e poi arrivano da OnLeaks, un insider molto affidabile.

In queste ore si è accesa una piccola polemica sui social, quando vari utenti hanno ironizzato sul look di Nothing Phone (2), giudicato identico a quello del predecessore. Il CEO del brand ha risposto con alcuni meme, lanciando il suo guanto di sfida: aspettate e vedrete, dichiara.

I commenti di Carl Pei sono del tutto leciti, ma è anche vero che le immagini dell'interfaccia Glyph (i LED posteriori) lasciano intendere che non ci saranno grosse novità in fatto di stile. Vedremo chi avrà ragione e restiamo in attesa delle immagini ufficiali di Nothing Phone (2) per saperne di più. Nel frattempo, se volete saperne di più eccovi il nostro approfondimento dedicato.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le