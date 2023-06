Nothing Phone (2) nei render ufficiosi ma il CEO annuncia il “Fake”

Aggiornamento 06/05: il CEO di Nothing interviene su Twitter a poche ore dalla pubblicazione dei render ufficiosi di Phone (2). Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Manca sempre meno al debutto di Nothing Phone (2), il secondo capitolo dello smartphone di Carl Pei, figura storica di OnePlus. Il lancio è atteso nel corso dell'estate ed ora un noto insider ci permette di dare un'occhiata più da vicino al design del nuovo dispositivo con delle immagini render “ufficiose”: ecco come sarà il design del prossimo modello targato Nothing!

Nothing Phone (2) nei render di Onleaks, a confronto con il primo capitolo

Nel perfetto stile di OnLeaks, dovrebbe trattarsi di render “ufficiosi”: si tratta del primo sguardo concreto al design di Nothing Phone (2). Oltre a scoprire il look del telefono è presente anche un'immagine a confronto con il primo Phone (1), in modo da cogliere le differenze tra i due modelli.

Il secondo capitolo segue la scia del predecessore, con una scocca trasparente che cela un pannello realizzato ad hoc. Quest'ultimo presenta una serie di luci LED (oltre 900 nel primo capitolo) chiamata Glyph Interface; inoltre è visibile la piastra per la ricarica wireless del dispositivo. Frontalmente è presente uno schermo flat con punch hole mentre i bordi del terminale (il frame perimetrale) appaiono stondati.

Phone (2) vs Phone (1)

Come potete notare dalle immagini a confronto, cambiano il flash LED (ora doppio), il sistema di illuminazione intorno alla comparto fotografico ed il modulo presente nell'angolo in alto a sinistra. La fotocamera continua ad essere composta da due sensori mentre il lettore d'impronte digitali è integrato sotto il display.

Rispetto al primo modello, la scocca appare leggermente più “curva”, con un pannello posteriore con curvatura 2.5D; lo stesso vale anche per la parte frontale. Le luci posizionate interno alla piastra della ricarica hanno un look leggermente diverso e l'aspetto generale sembra più raffinato rispetto a quello del predecessore.

Tuttavia dopo poche ore è intervenuto Carl Pei, CEO di Nothing, con un tweet criptico: il dirigente ha semplicemente scritto la parola “Fake“ e ovviamente si punta in direzione dei render pubblicati da OnLeaks. Quest'ultimo è solitamente affidabile, ma è anche vero che i suoi render sono basati su delle unità di prova: che il design finale sia diverso (leggermente o in toto) rispetto a quanto pubblicato dall'insider?

Passando al resto delle caratteristiche, sappiamo per certo che ci sono delle novità in termini di ecosostenibilità, con un maggior numero di componenti riciclati o bio. In termini di specifiche Nothing Phone (2) alza il tiro rispetto a Phone (1), a cominciare dal chipset, ossia lo Snapdragon 8+ Gen 1. Volete saperne di più prima del debutto? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato del nuovo smartphone di Nothing, con tutti i leak e le conferme.

