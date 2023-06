iQOO Neo 8 Pro si conferma il più potente su Antutu: MediaTek batte tutti | Maggio 2023

Puntuale come al solito, ecco fare capolino una nuova classifica targata Antutu: la piattaforma di benchmark svela quali sono gli smartphone più potenti del mese di maggio 2023 e a questo giro abbiamo un bello stravolgimento. iQOO Neo 8 Pro batte tutti e si piazza in cima come dispositivo più performante. MediaTek ha fatto centro!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Maggio 2023

La classifica di aprile è stata dominata completamente dallo Snapdragon 8 Gen 2, ma le cose sono cambiate (almeno per quanto riguarda la prima posizione). Durante il mese di maggio abbiamo assistito al debutto di iQOO Neo 8 Pro, il primo smartphone con Dimensity 9200+ di MediaTek. Già dai primi risultati ufficiosi ed ufficiali erano emersi dei punteggi superiori a quelli dei dispositivi con il chipset Qualcomm ed ora l'elenco di Antutu conferma quanto visto in quell'occasione. Ma quali sono gli smartphone più potenti di maggio 2023?

iQOO Neo 8 Pro OnePlus 11 OPPO Find X6 Pro iQOO 11 Pro Red Magic 8 Pro+ vivo X Fold 2 vivo X90 Pro+ Xiaomi 13 Ultra iQOO 11 Meizu 20 Pro

In cima alla classifica troviamo iQOO Neo 8 Pro con ben 1.358.352 punti, seguito da OnePlus 11 (1.324.440) e da OPPO Find X6 Pro (1.307.816). Si tratta di un risultato davvero niente male e dell'unica new entry del mese. Il retro dei top di gamma era già presente ad aprile; inoltre sono tutti modelli mossi dallo Snapdragon 8 Gen 2. Il terminale di iQOO è l'unico con MediaTek: a quanto pare la casa asiatica ha realizzato un chipset di tutto rispetto!

La classifica del mese di maggio 2023 di Antutu continua con i dispositivi di fascia medio-alta più potenti. Ci sono alcune differenze rispetto all'elenco di aprile ma quello che spicca di più è Realme GT Neo 5 SE. Il dispositivo si è guadagnato il primo posto, seguito dai rivali targati Redmi e vivo.

Realme GT Neo 5 SE Redmi Note 12 Turbo vivo S16 Pro iQOO Neo 7 SE Redmi K60E OnePlus Ace Racing OPPO Reno 9 Pro 5G OnePlus Ace Realme GT Neo 3 Redmi K50

È interessante notare che nella fascia media la situazione è invertita rispetto au quanto visto con i top di gamma: qui è MediaTek a farla da padrone, con soli due modelli mosso da soluzioni Qualcomm.

