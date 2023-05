iQOO Neo 8 e Neo 8 Pro: le prime immagini svelano le differenze

I flagship killer di iQOO tornano finalmente sul mercato con la serie Neo 8 che introduce per la prima volta il modello Pro. Da sempre gli smartphone del brand cinese offrono ottime prestazioni ad un prezzo sempre accessibile e proprio per questo motivo spesso vengono preferiti ai così detti “top di gamma“. La serie Neo 8 ripropone le scelte vincenti del passato, con specifiche che alzano l'asticella anche nel comportato fotografico.

iQOO Neo 8 e Neo 8 Pro: tutto quello che sappiamo finora

iQOO Neo 8, nella versione standard, potrebbe avere in dotazione il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, ma la vera novità è rappresentata dal modello Pro. In questo caso, infatti, lo smartphone dovrebbe essere dotato del nuovo Dimensity 9200+, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di spazio di archiviazione su memoria UFS 4.0 (non espandibile). I primi risultati su Antutu sono molto incoraggianti, potrebbe essere difatti al cospetto di un nuovo flagship killer d'eccellenza.

Per quanto riguarda il display, attualmente non ci sono informazioni in merito al modello Standard, ma iQOO Neo 8 Pro potrebbe essere dotato di uno uno schermo curvo OLED da 6,78″ 1.5K (2.800 x 1.260 pixel), con frequenza 120 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz. La batteria, invece, potrebbe essere in comune tra i due dispositivi, fornendo una capacità di 5000 mAh ed una ricarica rapida a 120 W, utile a ricaricare il dispositivo in soli 25 minuti.

Il comparto fotografico invece troverà spazio con un setup a triplo sensore, caratterizzato in modo particolare dall'OIS della versione Pro. La fotocamera principale potrebbe avere un sensore da 50 MP da 1/1.5″, ma non abbiamo a disposizione ulteriori dettagli per quanto riguarda i sensori ausiliari e la fotocamera frontale destinata ai selfie. Difficile immaginare un sistema operativo diverso da Android 13 (il supporto per Android 14 potrebbe arrivare in futuro), probabilmente personalizzato dalla UI OriginOS.

iQOO Neo 8 e Neo 8 Pro: prezzo e uscita

L'evento di lancio di iQOO Neo 8 è previsto per il prossimo 23 maggio, in Cina. Non ci sono informazioni o indiscrezioni sui prezzi, ma vale la pena ricordare che iQOO Neo 7 è arrivato sul mercato con un prezzo di lancio di circa 380€ (2699 yuan) per la versione da 8/128 GB.

