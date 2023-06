Apple presenta Vision Pro: non chiamatelo VR, ma Computer Spaziale

In occasione della WWDC 2023, Apple ha finalmente svelato Vision Pro, il primo casco per la realtà mista (virtuale + aumentata) che la compagnia statunitense preferisce definire “Computer spaziale” (Spatial Computer). Conosciuto nei mesi scorsi come Reality Pro in seguito a numerosi leak, Vision Pro offre caratteristiche uniche, come il doppio schermo 4K con micro OLED e la possibilità di inserire anche lenti con prescrizione.

Apple Vision Pro: tutto quello che c'è da sapere

Apple Vision Pro, grazie al nuovo sistema operativo visionOS, consente di interagire con le proprie app preferite come se fossero effettivamente presenti nello spazio fisico. Grazie ai due schermi micro OLED con risoluzione 4K e 23 milioni di pixel realizzati in collaborazione con ZEISS, il dispositivo offre una visione estremamente dettagliata della realtà, aggiungendo la digitalizzazione che rende possibile la visione di contenuti in realtà aumentata.

Il nuovo visore di Apple può trasformare qualsiasi spazio in un cinema personale con uno schermo largo fin o a 30 metri e un sistema audio spaziale avanzato. Grazie alle 12 fotocamere e 5 sensori posizionati all'interno e sulla parte esterna del visore, il dispositivo è in grado di riconoscere i movimenti per controllare gli elementi digitali visualizzati in realtà aumentata. Vision Pro, inoltre, può registrare video in alta risoluzione fino a 180°, chiamati Immersive Video, mentre è disponibile una vasta selezioni di app e giochi (con Apple Arcade integrato).

“Questo giorno segna l'inizio di una nuova era per il computing” ha dichiarato Tim Cook, “Così come il Mac ci ha introdotti al personal computing e l'iPhone al mobile computing, Apple Vision Pro ci introduce al computing spaziale“. Il nuovo visore di Apple è alimentato da un chip M2 ed un nuovissimo chip R1 che gestisce tutta la componente relativa alla realtà mista. Grazie al nuovo Optic ID, inoltre, il visore è in grado di riconoscere l'iride dell'utente per effettuare l'autenticazione al proprio account, consentendo di utilizzare liberamente il dispositivo.

Grazie ad EyeSight, inoltre, il visore consente di essere sempre consapevoli dell'ambiente circostante: quando una persona si avvicina mentre il visore è in funzione, lo schermo esterno diventa trasparente permettendo all'utente di riconoscerla. Inoltre, quando è in esecuzione un'app o un contenuto, EyeSight si illuminerà per indicare su cosa è concentrato l'utente.

Come suggerito anche dai precedenti leak, Apple Vision Pro è alimentato da una batteria esterna che si collega magneticamente al visore. Questo sistema garantisce almeno 2 ore di autonomia, ma è possibile collegare il dispositivo all'alimentazione diretta per utilizzarlo liberamente senza limiti di tempo.

Apple Vision Pro – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Apple Vision Pro sarà disponibile a partire dal 2024 negli Stati Uniti al prezzo di 3499$. La compagnia di Cupertino ha comunicato che il dispositivo sarà disponibile in altri paesi nel corso nel prossimo anno, ma attualmente non è stata annunciata una possibile data di commercializzazione per l'Europa o l'Italia.

