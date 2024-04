Le tue serate cinema con WiMiUS K9: è il proiettore smart certificato Netflix, con WiFi 6

Il mercato dei proiettori è sempre più fiorente, con tantissime alternative e prodotti dal rapporto qualità/prezzo da non sottovalutare, come nel caso della linea di WiMiUS. Tra le ultime novità del brand troviamo il proiettore smart WiMiUS K9, dispositivo dotato di specifiche tecniche davvero niente male e proposto ad un prezzo particolarmente appetibile (specialmente se in offerta lampo su Amazon, con tanto di spedizione Prime).

WiMiUS K9: caratteristiche, prezzo e offerte del proiettore smart con certificazione Netflix

Elegante e stiloso, WiMiUS K9 si presenta come una soluzione perfetta sia per il tuo salotto che per serate cinese all’aperto; inoltre si tratta di un proiettore smart con certificazione Netflix, quindi in grado di beneficiare della visualizzazione di video in alta definizione e con un’app con licenza ufficiale. Il sistema operativo a bordo del dispositivo è basato su Linux (si tratta di un OS proprietario) ma con il supporto di oltre 7000 applicazioni: tra queste anche YouTube, Prime Video e tantissime altre ancora (per la massima versatilità).

Il proiettore è equipaggiato con una lente dotata di una luminosità di 700 ANSI Lumen; sono presenti sia la messa a fuoco che la correzione trapezoidale automatiche, mentre la risoluzione nativa è in Full HD (supporta la decodifica di contenuti in 4K). Per chi cerca un audio immersivo parliamo di un modello con Dolby e diffusione del suono a 360°. Anche il lato della connettività non fa una piega grazie alla presenza del WiFi 6 e del Bluetooth 5.2, per una connessione sempre stabile e veloce (con dispositivi Android, iOS e Windows).

Il prezzo del proiettore WiMiUS K9 si aggira intorno ai 300€ ma nel momento in cui scriviamo la migliore occasione arriva da Amazon (267€), con spedizione Prime. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

