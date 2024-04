Telegram si aggiorna con tante novità: pagine del profilo, canali consigliati e altro ancora

Come promesso all’inizio del mese, Telegram ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento con ben 15 nuove funzionalità che arricchiscono l’esperienza utente dell’app di messaggistica istantanea trasformandola quasi in un vero e proprio social network. Con quest’ultima versione dell’app, infatti, gli utenti potranno sfruttare la propria pagina del profilo con tante informazioni diverse.

Compleanni, storie anonime e altre funzionalità inedite arrivano su Telegram

Crediti: Telegram

L’aggiornamento di fine aprile 2024 di Telegram, infatti aggiunge tante funzionalità come la personalizzazione della pagina del profilo con la possibilità di mostrare compleanno e canali creati, la possibilità di visualizzare una lista di canali consigliati e degli strumenti migliorati per la moderazione dei gruppi. Di seguito la lista di tutte le funzionalità aggiunte con questa nuova versione dell’app.

Canali consigliati, con una nuova scheda che permette di visualizzare i canali con argomenti simili ai propri

Nuova sezione “Il mio profilo”

Possibilità di mostrare il proprio compleanno sul profilo

Possibilità di mostrare i canali creati sul proprio profilo

Possibilità di mostrare i collezionabili sul proprio profilo

Condivisione della posizione per un tempo indefinito

Impostazioni di notifica per le reazioni

Foto profilo nei messaggi inoltrati

Emoji animate nei sondaggi (solo Premium)

Nuovi strumenti di moderazione massiva per i gruppi

Azioni recenti migliorate

Gestione delle reazioni per i canali

Opzione per nascondere le pubblicità (solo Premium)

Apertura anonima delle storie (solo Premium)

Apertura rapida di Telegram Desktop

Per usufruire di queste nuove funzionalità non dovrete far altro che aggiornare Telegram all’ultima versione disponibile, sia su Android ed iOS che su Desktop.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le