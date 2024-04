L’AI di Huawei spoglia le persone: l’azienda risponde alle critiche

Non saranno i top di gamma più performanti in circolazione, ma i nuovi smartphone della famiglia Huawei Pura 70 non sono da meno in fatto di capacità d’intelligenza artificiale. Fra le novità dell’ultima versione del software della compagnia sono state inserite funzionalità a tema AI anche e soprattutto in ambito fotografico, da sempre fiore all’occhiello dei suoi camera phone, ma una di queste si è rivelata più controversa del previsto.

Huawei Pura 70, le nuove funzioni AI sono state criticate in quanto controverse

Di vicende del genere ne sono già accadute in passato. Vi ricordate OnePlus 8 Pro, la cui fotocamera era capace di vedere sotto ai vestiti spingendo la società ad aggiornarlo e bloccare quella feature? Questa volta parliamo di qualcosa di differente ma altrettanto discutibile, con l’AI generativa di Huawei che entra in gioco per la modalità Photo Retouch introdotta con la serie Pura 70.

Quello che fa questa funzione è usare l’intelligenza artificiale per analizzare la porzione della foto scelta dall’utente e rimuovere oggetti e soggetti. Ed è così che i più maliziosi hanno subito pensato: funzionerà anche con i vestiti? Solitamente no, perché le compagnie impediscono di farlo: provando a farlo con Photoshop AI, per esempio, si ottiene un messaggio d’errore. Per la sorpresa di molti, l’AI di Huawei riesce a farlo. Ovviamente non c’è nessuna magia: anziché rimuovere il vestito e mostrare cosa c’è sotto, l’AI crea una scollatura finta e la aggiunge alla foto.

Prontamente sui social sono apparsi numerosi video di dimostrazione, spingendo la compagnia a pronunciarsi sull’accaduto e a risolvere quello che è stato definito un bug software. È stato così rilasciato un aggiornamento, e adesso lo stesso tipo di modifica non va a buon fine, restituendo invece il messaggio: “Non è possibile utilizzare la funzione di eliminazione delle immagini“.

